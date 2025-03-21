У Кременчуці та районі районі чули вибухи (доповнено)

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21 березня, близько 20.20, у Кременчуцькому районі чули вибухи. Про це повідомляють наші читачі.

Перед цим Повітряні сили України попереджали про рух безпілотників на Полтавщині.

Від військової облоадміністрації жодних коментарів поки не надходило.

Доповнено:

Близько 21.35 роботу ППО чули й у Кременчуці.

Напередодні увечері роботу протиповітряної оборони чули й жителі Кременчука.

Зазначимо, що днем раніше на Полтавщині внаслідок падіння уламків російського збитого дрона пошкоджень зазнали приватні будинки у Миргородському районі.