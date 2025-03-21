21 березня, близько 20.20, у Кременчуцькому районі чули вибухи. Про це повідомляють наші читачі.
Перед цим Повітряні сили України попереджали про рух безпілотників на Полтавщині.
Від військової облоадміністрації жодних коментарів поки не надходило.
Близько 21.35 роботу ППО чули й у Кременчуці.
Напередодні увечері роботу протиповітряної оборони чули й жителі Кременчука.
Зазначимо, що днем раніше на Полтавщині внаслідок падіння уламків російського збитого дрона пошкоджень зазнали приватні будинки у Миргородському районі.
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