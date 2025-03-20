У Кременчуці лунають постріли: імовірно, працює ППО

Сьогодні, 21:36 Переглядів: 337

У Повітряних силах попереджали про російський безпілотник у напрямку міста

Мешканці Кременчука чули постріли: імовірно протиповітряна оборона «відпрацьовувала» російські дрони у небі над містом. Про це передають кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа». У Повітряних силах попереджали про рух безпілотників у напрямку міста. Також в одному із районів міста чули звук пролітаючого безпілотника. Нагадаємо, минулої ночі внаслідок падіння уламків російського збитого дрона пошкоджень зазнали приватні будинки у Миргородському районі.

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