У Кременчуці лунають постріли: імовірно, працює ППО

Мешканці Кременчука чули постріли: імовірно протиповітряна оборона «відпрацьовувала» російські дрони у небі над містом. Про це передають кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа».
У Повітряних силах попереджали про рух безпілотників у напрямку міста.
Також в одному із районів міста чули звук пролітаючого безпілотника.
Нагадаємо, минулої ночі внаслідок падіння уламків російського збитого дрона пошкоджень зазнали приватні будинки у Миргородському районі.
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