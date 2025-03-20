На Парковому озері Горішніх Плавнів виконують планові заходи з догляду за зеленими насадженнями

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КП «СпецЕко» продовжує виконувати планові заходи з догляду за зеленими насадженнями у Горішніх Плавнях. Днями пересадили майже 30 соснових саджанців із лісу в район паркового озера. Також виконують санітарну обрізку дерев і кущів.

Днями силами працівників дільниці озеленення і благоустрою КП «СпецЕко» завершено видалення аварійних тополь. Наразі виконують роботи з омолоджувальної та санітарної обрізки дерев, кущів, формування крон насаджень по вул. Миру, частково по проспекту Героїв Дніпра та по вул. Гірників. Про це розповіла начальниця дільниці Юлія Гаврилюк. Відповідні роботи, за її словами, виконуються один раз на три роки. Обрізані гілки, зібране сміття вивозять із вулиць міста.

«Працівники дільниці озеленення і благоустрою КП «СпецЕко» піклуються про дерева в усі пори року. Турбота про зелені насадження — наш внесок у красу міста», — наголошує Юлія Гаврилюк.

Із середини лютого розпочато оновлення та влаштування нових зелених зон у районі паркового озера.

«Спочатку підготували спеціальні ями для посадки хвойних дерев. А вже потім пересадили 29 сосен із кореневою земляною грудкою, переконавшись, що рослини знаходяться у стані спокою, і дотримуючись усіх етапів технології пересадки хвойних дерев у зимовий час, щоб вони якнайкраще прижилися, — зазначила начальниця дільниці. — Взимку дозволяється пересаджувати будь-які хвойні. Зима, як не дивно, ідеальний період для цього. Саджанці брали в лісовій зоні, проріджуючи природне угрупування рослин. Якщо погода дозволить, то продовжимо ці роботи».

Юлія Гаврилюк підкреслила, що сосни, на відміну від листяних дерев, «мають не тільки декоративний вигляд цілий рік, а й фітонцидні властивості, очищають повітря, доброчинно впливають на організм людини».

«При виборі місця посадки ми взяли до уваги той факт, що сосни — «сонцелюби», хоча можуть рости і в напівтіні. Також ми врахували, що розміри посадкової ями повинні бути вдвічі більшими за розміри кореневої системи, а також, що у жодному разі не можна заглиблювати в ґрунт кореневу шийку, бо через це рослина може загинути», — наголосила керівниця дільниці.

Надалі, за її словами, працівники «СпецЕко» ретельно доглядатимуть за пересадженими деревцями. Зокрема, виконають прикореневе мульчування, що допомагає зберігати тепло і вологу в ґрунті, підживлення й обробку від шкідників. Слід зазначити, що торішньої зими також були пересаджені понад 100 сосен із лісового масиву на територію паркового озера. Із загальної кількості пересаджених дерев прижилися 60% саджанців. Як пояснила Юлія Гаврилюк, причини загибелі частини саджанців різні: