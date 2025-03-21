На Полтавщині поліція розслідує катування 10-річного хлопчика

Сьогодні, 20:30 Переглядів: 554 Коментарів: 1

У місті Зіньків четверо дітей віком від 10 до 14 років побили 10-річного знайомого. Подія сталася на території недобудованої споруди близько двох тижнів тому. Про це 21 березня повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією поліції, діти тричали та завдавали тілесних ушкоджень хлопчику. Зараз усі учасники інциденту разом з батьками надали пояснення поліції.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 127 КК України — катування, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Розслідування проводить відділення № 4 (м. Зіньків) Полтавського райуправління поліції під процесуальним керівництвом Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що торік у Горішніх Плавнях підлітки побили неповнолітнього, а у Котелтві троє підлітків на пляжі принижували, побили та зґвалтували палкою 12-річного хлопця.