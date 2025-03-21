У Горішніх Плавнях відбулася 49-та відкрита першість із боксу Донецької обласної спеціалізованої ДЮСШ олімпійського резерву

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Понад 100 боксерів із різних областей України взяли участь у відкритій першості Донецької СДЮСШОР з боксу в Горішніх Плавнях. Турнір став 49-м за ліком і включав понад 50 боїв, визначаючи найкращих спортсменів для національної першості

Крім боксерів із Горішніх Плавнів та Донецької області у цьогорічних змаганнях, які проходили 18-22 лютого у Горішніх Плавнях, брали участь представники 16 міст Івано-Франківської, Одеської, Дніпропетровської, Полтавської областей — усього близько 100 спортсменів.

Серед гостей змагань були провідний спеціаліст відділу спорту управління фізкультури та спорту Донецької ОДА Анастасія Юдова, головний спеціаліст сектору спорту відділу культури, спорту і туризму Горішньоплавнівської міської ради Оксана Ліщенко, заступниця директора ДЮСШ № 1 Горішніх Плавнів Ірина Дендеря, виконавчий директор Федерації боксу Донецької області, учасник бойових дій Павло Івахненко, директор Федерації боксу Горішніх Плавнів Олександр Середницький.

На урочистому відкритті хвилиною мовчання вшанували пам’ять воїнів-захисників і мирних громадян, які загинули внаслідок збройної російської агресії проти України. Головний суддя змагань, директор Донецької обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву (ДО СДЮСШОР) з боксу Олександр Швайко подякував Збройним силам України за можливість проводити змагання, побажав учасникам наснаги, а найсильнішим — перемоги.

Під час змагань було проведено понад 50 боїв. Визначали переможців та призерів у 16 вагових категоріях. Форма поєдинку — три раунди по півтори хвилини у школярів та по дві хвилини у юніорів. Перерва між раундами — одна хвилина. Також щодня проходили матчеві зустрічі серед учасників. Переможці та срібні призери змагань були нагороджені грамотами, медалями та пам’ятною атрибутикою. Кращими боксерами турніру стали Андрій Лісник і Максим Свистун із Покровська, ще два спортсмени з цього міста — Володимир Чабан та Артур Куліковський отримали грамоти «За кращу тактико-технічну підготовку». Тренер боксерів — Батіралі Карімов. Грамоти «За волю до перемоги» одержали Данііл Анісімов з міста Українська Донецької області (тренер Віталій Нешин) та Ілля Бурлєєв із Горішніх Плавнів, який є вихованцем тренерки Ірини Середницької.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2023 року на базі ДЮСШ № 1 Горішніх Плавнів уперше провели відкритий чемпіонат Донецької області з боксу. Тоді головний суддя змагань Віталій Нешин, який раніше був мером свого рідного міста Українська, у бесіді з кореспондентом «Хронік тижня» (див. № 47 за 2023 рік) подякував за привітний прийом. Він розповів, що приїхав на запрошення свого товариша Олександра Середницького, завдячуючи якому звернулися до міської адміністрації та за сприяння органів місцевого самоврядування організували проведення чемпіонату.

Тоді багато хто з тих спортсменів, що відвідали Горішні Плавні, знаходилися за 30-40 км від лінії фронту, і, як зауважив Віталій Нешин, така можливість змінити обстановку була їм на користь. Олександр Швайко у розмові з «Хроніками тижня» розповів, що його спортивний заклад «уже двічі став переселенцем». Уперше в 2014 році, коли після початку бойових дій відбувся переїзд ДО СДЮСШОР з боксу з будівлі в центрі Донецька до Покровська, де орендували приміщення. Вдруге переселенцями стали в 2022 році, коли переїхали до Львівської області.

«За цей час багато тренерів роз’їхалися по всій країні, тому в Горішні Плавні зараз приїхали мої колеги з багатьох регіонів, які з початком повномасштабної війни опинилися хто де. Також виступили 62 боксери з Донецької області, — зазначив Олександр Швайко. — Під час змагань проводився відбір кращих спортсменів серед юніорів на першість країни, яка повинна відбутися всередині березня в Хмельницькому, тому ми дуже вдячні адміністрації міста, ДЮСШ № 1 за можливість провести змагання».

Нинішній турнір, зауважив співрозмовник, став 49-ю відкритою першістю ДО СДЮСШОР з боксу.

Тренер наголосив, що у нього залишилися «дуже приємні враження від відвідування міста, бо допомогли нам у всьому безкоштовно, а знайти місце проведення таких змагань нелегко».

«У Горішніх Плавнях бокс був, є та буде з такими тренерами, як Олександр та Ірина Середницькі, Віктор Чирочка», — упевнений Олександр Швайко.