Запрацювала алея атракціонів у Придніпровському парку

У Придніпровському парку розпочала роботу алея атракціонів. Про це повідомляє кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.
Працюватимуть атракціони щодня з 10.00 до 20.00.
На час повітряної тривоги вони призупинятимуть роботу, а відвідувачам необхідно буде пройти в укриття.
Нагадаємо, торік атракціони розпочали роботу на два тижні пізніше — 5 квітня. Раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» робив матеріал про те, як дорослі та діти можуть розважити себе у Придніпровському парку.
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