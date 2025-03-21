Запрацювала алея атракціонів у Придніпровському парку

Сьогодні, 19:23 Переглядів: 97

У Придніпровському парку розпочала роботу алея атракціонів. Про це повідомляє кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Працюватимуть атракціони щодня з 10.00 до 20.00.

На час повітряної тривоги вони призупинятимуть роботу, а відвідувачам необхідно буде пройти в укриття.