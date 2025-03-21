Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло
Сьогодні, 19:01
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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У суботу, 22 березня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00:
- вул. Академіка Герасимовича, 2-46; 23/2
- вул. Василя Сліпака, 8-45А; 38-75А/18
- вул. Віталія Базилевського, 2-18
- пров. Дніпровський, 1-18
- пров. Олександра Олеся, 13, 13/1, 45
- пров. Сержанта Онопченка, 21-49
- пров. Алли Горської, 1, 2, 6-8
- пров. Максима Рильського, 1А-5А, 5-11
- туп. Максима Рильського, 1-10
- пров. Спаський, 1-9А
- вул. Кавалерійська, 1/56-11А
- вул. Олександрійська, 28-89
- пров. Транспортний, 1-28
- пров. Шкільний, 18/5
- вул. Вадима Кришталя, 32-68
- пров. Григорія Ашкаренка, 1-7/71
- вул. Василя Симоненка, 67-88
- туп. Бажана, 18, 22
- вул. Ігоря Сікорського, 36-57
- туп. Кармелюка, 2, 4
- вул. Кобзарська, 22А-27/74
- вул. Ракетна, 27
- вул. Новомиргородська, 34-52
- вул. Данила Галицького, 46-60
- вул. Барвінкова, 60-68
- вул. Броніслава Урбанського, 15-34
- вул. Бузкова, 1-56
- вул. Рокитнянська, 2Е-38
- вул. Михайла Грушевського, 3-7
- вул. Якова Петруся, 52
- вул. Підводника Коваленка, 4
- пров. Івана Підкови, 1/67-12/66
- вул. Національної Гвардії, 16-20
- вул. Майора Пугача, 21-78
- вул. Квітки Цісик, 18/50
- вул. Капітана Трусова, 50/18-81
- просп. Лесі Українки, 18.
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