Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У суботу, 22 березня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Академіка Герасимовича, 2-46; 23/2
  • вул. Василя Сліпака, 8-45А; 38-75А/18
  • вул. Віталія Базилевського, 2-18
  • пров. Дніпровський, 1-18
  • пров. Олександра Олеся, 13, 13/1, 45
  • пров. Сержанта Онопченка, 21-49
  • пров. Алли Горської, 1, 2, 6-8
  • пров. Максима Рильського, 1А-5А, 5-11
  • туп. Максима Рильського, 1-10
  • пров. Спаський, 1-9А
  • вул. Кавалерійська, 1/56-11А
  • вул. Олександрійська, 28-89
  • пров. Транспортний, 1-28
  • пров. Шкільний, 18/5
  • вул. Вадима Кришталя, 32-68
  • пров. Григорія Ашкаренка, 1-7/71
  • вул. Василя Симоненка, 67-88
  • туп. Бажана, 18, 22
  • вул. Ігоря Сікорського, 36-57
  • туп. Кармелюка, 2, 4
  • вул. Кобзарська, 22А-27/74
  • вул. Ракетна, 27
  • вул. Новомиргородська, 34-52
  • вул. Данила Галицького, 46-60
  • вул. Барвінкова, 60-68
  • вул. Броніслава Урбанського, 15-34
  • вул. Бузкова, 1-56
  • вул. Рокитнянська, 2Е-38
  • вул. Михайла Грушевського, 3-7
  • вул. Якова Петруся, 52
  • вул. Підводника Коваленка, 4
  • пров. Івана Підкови, 1/67-12/66
  • вул. Національної Гвардії, 16-20
  • вул. Майора Пугача, 21-78
  • вул. Квітки Цісик, 18/50
  • вул. Капітана Трусова, 50/18-81
  • просп. Лесі Українки, 18.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії планові відключення
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