Цьогоріч на Полтавщині національний мультипредметний тест складатимуть близько 13 тисяч учасників

Сьогодні, 18:27 Переглядів: 91

У 2025 році національний мультипредметний тест на Полтавщині складатимуть близько 13 тисяч абітурієнтів. Про це розповів заступник начальника Полтавської облвійськадміністрації Антон Чубенко під час брифінгу 21 березня.

Приблизно така ж сама кількість випускників складала НМТ на Полтавщині і торік, додав Чубенко. Крім того, за його словами, цьогоріч область може розміщати у себе абітурієнтів із прикордонних Сумської та Харківської областей, оскільки у них умови не такі безпечні, як на Полтавщині.

Загалом же учні складатимуть у цьому році національний мультипредметний тест із чотирьох предметів: українська мова, математика та історія України обов’язкові та одна дисципліна варіативна — українська літератури, іноземна мова, біологія, фізика, хімія або географія.

Завдання з усіх чотирьох предметів абітурієнти виконуватимуть за один день у два етапи: перший (120 хвилин) — завдання з української мови та математики, другий (120 хвилин) — історія України та предмет за вибором.

Реєстрація на НМТ триває до 3 квітня включно. Для допомоги майбутнім учасникам в області діють 6 пунктів реєстрації на базі закладів вищої освіти у Полтаві, Кременчуці та Лубнах.

Основна сесія тестування проходитиме із 14 травня до 25 червня, додаткова — із 12 до 25 липня.

Нагадаємо, у Кременчуці триває підготовка закладів освіти, у яких на час НМТ будуть знаходитися тимчасові екзаменаційні центри.