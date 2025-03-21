Кременчук готується до НМТ-2025: що проваджується наразі

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 137

Заклади освіти Кременчука починають готуватися до проведення національного мультипредметного тесту у 2025 році. Про це на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради 21 березня розповів перший заступник міського голови Володимир Пелипенко.

— Заклади освіти до НМТ готові. Залишилося доробити певні деталі, що ще не встигли.

На цьому ж засіданні виконком погодив виділення 438 тисяч гривень департаменту освіти одній із місцевих гімназій. Ці кошти спрямують на придбання трьох комплектів обладнання моноблоків, інверторів та батарей, а також оплати послуг на їх монтаж та підключення.

Як повідомив Пелипенко, це обладнання необхідне для забезпечення безперебійної роботи екзаменаційного центру у гімназії, де цьогоріч проходитиме НМТ.

Нагадаємо, цьогоріч реєстрація на національний мультипредметний тест розпочалася 6 березня і триватиме до 3 квітня.

Минулого року Полтавська область увійшла до трійки областей по усій країні, де НМТ складали виключно в укриттях.