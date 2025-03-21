Кременчуцькі спортсмени з інвалідністю перемогли на обласних змаганнях з настільного тенісу

Членкині кременчуцького осередку ГО «Союз осіб з інвалідністю» Світлана Карпук і Жанета Симонян вибороли перші місця на змаганнях з настільного тенісу в Полтаві
У четвер, 20 березня, члени Кременчуцького міського осередку ГО «Союз осіб з інвалідністю» взяли участь в обласних змаганнях з настільного тенісу серед осіб з інвалідністю. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів Андрій Мельник, голова осередку.
Змагання проводилися у двох залах Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» й зібрали близько 70 учасників, які виборювали право називатися кращими серед тенісистів.
Змагання проходили в дружній атмосфері з великою кількістю щирих емоцій. Переможці отримали грамоти й медалі, які прикрасять колекцію їх нагород.
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