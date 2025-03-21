Кременчуцькі спортсмени з інвалідністю перемогли на обласних змаганнях з настільного тенісу

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 90

Членкині кременчуцького осередку ГО «Союз осіб з інвалідністю» Світлана Карпук і Жанета Симонян вибороли перші місця на змаганнях з настільного тенісу в Полтаві

У четвер, 20 березня, члени Кременчуцького міського осередку ГО «Союз осіб з інвалідністю» взяли участь в обласних змаганнях з настільного тенісу серед осіб з інвалідністю. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів Андрій Мельник, голова осередку.

Змагання проводилися у двох залах Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» й зібрали близько 70 учасників, які виборювали право називатися кращими серед тенісистів.





— У спорті головне — не лише фізична сила, а й сила волі. Це ще раз довели учасники змагань. Люди з інвалідністю зібралися, аби продемонструвати: жодні бар’єри не здатні зупинити тих, хто вірить у себе. Наші дівчата Світлана Карпук й Жанета Симонян стали кращими й посіли перші місця. Ми пишаємось досягненнями наших спортсменок! — сказав пан Андрій.

Змагання проходили в дружній атмосфері з великою кількістю щирих емоцій. Переможці отримали грамоти й медалі, які прикрасять колекцію їх нагород.