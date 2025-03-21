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Надзвичайні новини

На Кременчуччині у пожежі загинула жінка: поліція встановлює деталі

Сьогодні, 11:28 Переглядів: 105

 

Тіло жінки знайшли у приватному будинку

Учора, 20 березня, близько 10.00 у селі Чечелеве на Кременчуччині горів приватний будинок: під час пожежі загинула жінка. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

На місце прибули правоохоронці та надзвичайники. Після того, як вогонь загасили, у будинку виявили тіло 59-річної жінки. Загиблу відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причин та обставин смерті.

Кримінальне провадження правоохоронці порушили за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило пожежу або аварію, яка призвела до загибелі людей) Кримінального кодексу України.

Наразі поліціянти та рятувальники встановлюють причини загоряння та обставини смерті жінки.

Нагадаємо, днями у Полтавському районі внаслідок пожежі у приватному будинку загинула людина.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: пожежа загибель
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