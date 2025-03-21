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У Кременчуці немає можливості здати аналізи на розлад аутистичного спектра та генетичного коду для дітей: у чому причина

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 0

 

Як пояснили місцеві чиновники, такі дослідження проводять лише в надкластерних лікарнях

Наразі у Кременчуці діти не можуть здати аналізи на розлад аутистичного спектра та генетичного коду. Про це на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради розповів очільник департаменту охорони здоров’я Максим Середа.

За його словами, проведення генетичних досліджень у відповідних лабораторіях — це прерогатива обласних закладів, надкластерних дитячих лікарень.

— Такі надкластерні лікарні існують згідно з вимогами й програмами медичних гарантій, вимогами Міністерства охорони здоров’я в якості обласної дитячої лікарні. Зараз це дитяча лікарня міста Полтави.

Здати такі аналізи можна лише в одній дитячій лікарні області через те, що така патологія є дуже рідкісною, їх трапляється усього декілька випадків на рік, тому немає сенсу робити кілька таких лабораторій на область. За словами Середи, вона навіть у Полтаві недозавантажена.

Тож кременчуцьким дітям доводиться здавати аналізи у Полтаві, а вже потім проходити лікування за місцем проживання.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: csm.ua
Теги: аналізи діти розлад аутистичного спектра генетичний код
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