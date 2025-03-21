За добу у Кременчуцькому районі згоріло близько 4 гектарів трави

Із 20 на 21 березня рятувальники ліквідували дві пожежі на відкритій території у Глобинському та Кременчуцькому районах. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій.
Через сильний вітер полум’я швидко поширювалося. Загалом вогонь знищив приблизно 4 га рослинності. Жертв та постраждалих немає.
До гасіння залучалися рятувальники ДСНС та підрозділи місцевої пожежної охорони м. Глобине.
Попередньою причиною пожеж вважають недбале поводження людей з вогнем.
Нагадаємо, нещодавно на Кременчуччині згоріло 10 га сухостою.
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