За добу у Кременчуцькому районі згоріло близько 4 гектарів трави

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 127

Із 20 на 21 березня рятувальники ліквідували дві пожежі на відкритій території у Глобинському та Кременчуцькому районах. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій.

О 2.35 загорілась суха трава поблизу села Василівка (Новогалещинська ТГ)

О 11.05 вогонь охопив територію в селі Майданівка (Глобинська ТГ)

Через сильний вітер полум’я швидко поширювалося. Загалом вогонь знищив приблизно 4 га рослинності. Жертв та постраждалих немає.

До гасіння залучалися рятувальники ДСНС та підрозділи місцевої пожежної охорони м. Глобине.

Попередньою причиною пожеж вважають недбале поводження людей з вогнем.

Нагадаємо, нещодавно на Кременчуччині згоріло 10 га сухостою.