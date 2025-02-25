З 6 березня розпочинається реєстрація на НМТ-2025: що потрібно знати

З 6 березня по 3 квітня 2025 року абітурієнти зможуть зареєструватися для участі в Національному мультипредметному тесті (НМТ). Реєстрація проходитиме дистанційно через сайт Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Кожному вступнику потрібно самостійно створити персональний кабінет на сайті УЦОЯО. Це можна зробити двома способами:
Якщо реєстрація проходить через «Дію», всі особисті дані підтягнуться автоматично. Завантажувати потрібно буде тільки документ про освіту.
Детальна інформація про реєстрацію доступна за посиланням.
Нагадаємо, цьогоріч структура національного мультипредметного тесту залишиться аналогічною до тестів 2024 року. Відомо, що тести НМТ не міститимуть завдань відкритого типу з наданням розгорнутої відповіді.
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