З 6 березня розпочинається реєстрація на НМТ-2025: що потрібно знати

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Реєстрація триватиме до 3 квітня і проходитиме онлайн

З 6 березня по 3 квітня 2025 року абітурієнти зможуть зареєструватися для участі в Національному мультипредметному тесті (НМТ). Реєстрація проходитиме дистанційно через сайт Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Як зареєструватися

Кожному вступнику потрібно самостійно створити персональний кабінет на сайті УЦОЯО. Це можна зробити двома способами:

Через «Дію» — система автоматично підтягне особисті дані, що пришвидшить реєстрацію. Заповненням форми вручну — у цьому випадку потрібно завантажити копії документів.

Які документи необхідні

Якщо реєстрація проходить без «Дії», абітурієнт має завантажити:

Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Документ про освіту (довідка про навчання для випускників 2025 року або атестат для випускників минулих років).

Документ, що підтверджує РНОКПП (картка платника податків або паспорт з внесеними даними).

Якщо реєстрація проходить через «Дію», всі особисті дані підтягнуться автоматично. Завантажувати потрібно буде тільки документ про освіту.

Що потрібно зробити після реєстрації

Внести особисті дані та інформацію щодо участі в НМТ.

Підтвердити бажання складати тест.

Надіслати інформацію до регіонального центру.

Сформувати Сертифікат НМТ-2025.

Детальна інформація про реєстрацію доступна за посиланням.

Нагадаємо, цьогоріч структура національного мультипредметного тесту залишиться аналогічною до тестів 2024 року. Відомо, що тести НМТ не міститимуть завдань відкритого типу з наданням розгорнутої відповіді.