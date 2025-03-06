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Уряд визначив порядок виїзду за кордон для діячів культури та медіа

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 143

 Які документи необхідні та хто може виїжджати

Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову №244 від 4 березня 2025 року, яка вносить зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Відтепер окремі категорії осіб, що працюють у сфері культури, стратегічних комунікацій, медіа та інформаційній сфері, можуть виїжджати за межі країни за спеціально визначеним порядком. Про це повідомила Держприкордонслужба.

Хто має право на виїзд

Можливість перетину кордону надано чоловікам віком 18-60 років, які офіційно залучені до заходів у вказаних сферах.

Які документи необхідні для виїзду

Щоб отримати дозвіл, необхідно мати такі документи:

  • Лист від Міністерства культури та стратегічних комунікацій або Мінцифри до Адміністрації Держприкордонслужби із зазначенням:
    • мети та дати виїзду;
    • орієнтовної дати повернення;
    • пункту пропуску;
    • виду транспортного засобу.
  • Офіційне запрошення від іноземної організації, перекладене українською мовою.
  • Військово-обліковий документ з відповідними відмітками або в електронній формі.

Якщо документи не відповідають вимогам

  • Якщо мета поїздки не підтверджена, Держприкордонслужба відмовляє у виїзді.
  • У разі невідповідності поданих документів визначеним вимогам листи до Адміністрації Держприкордонслужби не видаються.

Що далі

Запроваджений механізм покликаний врегулювати виїзд представників важливих сфер діяльності, які забезпечують міжнародну комунікацію, культурну дипломатію та інформаційну безпеку України.

Нагадаємо, що чоловіки, які перевозять гуманітарку, тепер перетинають кордон на загальних підставах.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: виїзд за кордон перетин кордону прикордонники журналісти Музикант
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