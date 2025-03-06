Уряд визначив порядок виїзду за кордон для діячів культури та медіа

Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову №244 від 4 березня 2025 року, яка вносить зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Відтепер окремі категорії осіб, що працюють у сфері культури, стратегічних комунікацій, медіа та інформаційній сфері, можуть виїжджати за межі країни за спеціально визначеним порядком. Про це повідомила Держприкордонслужба.
Можливість перетину кордону надано чоловікам віком 18-60 років, які офіційно залучені до заходів у вказаних сферах.
Щоб отримати дозвіл, необхідно мати такі документи:
Запроваджений механізм покликаний врегулювати виїзд представників важливих сфер діяльності, які забезпечують міжнародну комунікацію, культурну дипломатію та інформаційну безпеку України.
Нагадаємо, що чоловіки, які перевозять гуманітарку, тепер перетинають кордон на загальних підставах.
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