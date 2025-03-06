У Кременчуці зупинили п’яного водія, який уже позбавлений прав на 10 років

Сьогодні, 11:20 Переглядів: 207

На нього склали адмінматеріали за порушення КУпАП

5 березня на вулиці Європейській патрульні зупинили водія, який порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування у нього помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Кременчука.

З’ясувалося, що чоловік раніше вже притягувався до відповідальності за нетверезе керування та був позбавлений права керувати автомобілем на 10 років.

Що загрожує водієві

На порушника склали адміністративні матеріали:

ч. 4 ст. 126 КУпАП – керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування;

– керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування; ч. 3 ст. 130 КУпАП – повторне керування у стані сп’яніння.

Нагадаємо, що нещодавно у Кременчуці затримали ще одного водія, який повторно сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння, попри те, що вже був позбавлений водійських прав, й спричинив потрійну ДТП.