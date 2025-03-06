У Кременчуці зупинили п’яного водія, який уже позбавлений прав на 10 років

5 березня на вулиці Європейській патрульні зупинили водія, який порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування у нього помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Кременчука.
З’ясувалося, що чоловік раніше вже притягувався до відповідальності за нетверезе керування та був позбавлений права керувати автомобілем на 10 років.
На порушника склали адміністративні матеріали:
Нагадаємо, що нещодавно у Кременчуці затримали ще одного водія, який повторно сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння, попри те, що вже був позбавлений водійських прав, й спричинив потрійну ДТП.
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