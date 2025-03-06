Кандидата на посаду очільника департаменту освіти Кременчука планують знайти протягом одного-двох місяців — Малецький

Раніше міський голова зазначав, що у департаменті освіти наразі є кадрові проблеми, а компетентних фахівців у галузі управління освітою мало
З кандидатом, що очолить департамент освіти Кременчука, влада планується визначитись протягом одного-двох місяців. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький 6 березня.
Нагадаємо, у лютому Малецький говорив, що у департаменті освіти наразі є кадрові проблеми, а компетентних фахівців у галузі управління освітою мало. Причину зниження кадрового потенціалу він вбачає у низькому рівні заробітних плат у галузі.
Додамо, що попередній керівник відомства Геннадій Москалик із 7 лютого працює начальником відділу освіти, культури та охорони здоров’я у Кременчуцькій райвійськадміністрації. Причину звільнення чиновник не коментував.
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