Кандидата на посаду очільника департаменту освіти Кременчука планують знайти протягом одного-двох місяців — Малецький

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Раніше міський голова зазначав, що у департаменті освіти наразі є кадрові проблеми, а компетентних фахівців у галузі управління освітою мало

З кандидатом, що очолить департамент освіти Кременчука, влада планується визначитись протягом одного-двох місяців. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький 6 березня.

— У нас є певні бачення, — сказав міський голова.

Нагадаємо, у лютому Малецький говорив, що у департаменті освіти наразі є кадрові проблеми, а компетентних фахівців у галузі управління освітою мало. Причину зниження кадрового потенціалу він вбачає у низькому рівні заробітних плат у галузі.

Додамо, що попередній керівник відомства Геннадій Москалик із 7 лютого працює начальником відділу освіти, культури та охорони здоров’я у Кременчуцькій райвійськадміністрації. Причину звільнення чиновник не коментував.

