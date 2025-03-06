У Кременчуці родинам чотирьох загиблих Героїв вручили їх посмертні нагороди

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Сьогодні, 6 березня, в Кременчуцькій районній військовій адміністрації вручили посмертні нагороди — ордени «За мужність», родинам чотирьох загиблих воїнів з Кременчука.

Нагороди від імені Президента України рідним полеглих Героїв передали начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін та начальник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Олександр Мазніцький.

На початку заходу його учасники вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання. Під час вручення нагород вони згадали про подвиг кожного полеглого героя, які віддали свої життя, захищаючи Україну.

Першим державну нагороду — орден «За мужність» III ступеню солдата Авраменка Дмитра Борисовича передали його тітці, яка замінила йому матір та виховала Героя. Загиблий воїн народився 15 лютого 1996 року. Він був сиротою, бо мати померла від хвороби у дитинстві, а виховувала його бабуся та сестра матері. Він був призваний на військову службу 6 квітня 2023 року Яворівським РТЦК Львівської області. Воював розвідником розвідувальної роти військової частини А4698.

Дмитро Авраменко загинув 10 червня 2024 року, виявивши стійкість та мужність у бою з відбиття атаки росіян у селі Степова Новоселівка Куп’янського району Харківської області.

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Орден «За мужність» III ступеню передали матері загиблого солдата Коваленка Віталія Сергійовича.

Він народився 24 квітня 1990 року у Кременчуці. На захист України став добровільно. Воював стрільцем у складі штурмового відділення спеціалізованої роти «Шквал». Загинув 16 серпня 2024 року при виконанні бойового завдання з захисту територіальної цілісності України поблизу села Ольгівка на Курщині.

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Орден «За мужність» III ступеню вручили дружині загиблого солдата Шувалова Юрія Юрійовича — пані Оксані.

Він народився 4 травня 1968 року в Кременчуці. Закінчив ПТУ № 2. Працював теслею на різних підприємствах Кременчука, зокрема на КП «Кременчукводоканал» та «Кредмаш». На захист України став добровільно, без жодних вагань у перші дні повномасштабного вторгнення — 10 березня 2022 року. Воював на посаді старшого стрільця механізованого батальйону. Загинув захисник 3 листопада 2022 року поблизу міста Красногорівка Покровського району Донецької області внаслідок мінометного обстрілу.

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Орден «За мужність» III ступеню вручили дружині загиблого солдата Стеценка Станіслава Олексійовича - пані Тамілі.

Він народився 8 січня 1971 року в Козельщинській громаді. У Кременчуці закінчив ПТУ № 2. Працював теслею на різних підприємствах Кременчука. 14 липня 2023 року був призваний на військову службу Кременчуцьким районним ТЦК та СП. Тривалий час його не призивали, бо мав трьох дітей — дві доньки та сина. Воював стрільцем-снайпером механізованого батальйону.

16 листопада 2023 року під час масованого артилерійського обстрілу отримав множинні осколкові поранення. З великими зусиллями побратими витягли його з поля бою, але він помер у лікарні.

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Олександр Аленін та Олександр Мазніцький висловили щирі співчуття рідним загиблих військових та нагадали, що із будь-якими питаннями чи проблемами вони завжди можуть звернутися до Кременчуцької РВА та Кременчуцького районного ТЦК та СП, де їм завжди допоможуть.

Після нагородження рідні загиблих розповіли журналістам про загиблих Героїв.

Про племінника, Авраменка Дмитра Борисовича, розповіла його тітка, яка виховала його замість матері.

— Я 23 роки заміняла йому матір… Бабуся оформила опікунство, а я пообіцяла своїй сестрі перед її смертю, що я його не покину. Йому тоді було 5 років… Це вже друга його нагорода… Дуже боляче — хотілося б щоб їх йому вручали при житті, а не посмертно, — зауважила пані Ольга.

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Про сина — Коваленка Віталія Сергійовича розповіла його мати Едіта.

— Мій син був гарним чоловіком, любив працювати, допомагав людям. Він пішов захищати Україну добровільно. Я його відмовляла, але він з такою завзятістю пішов на війну. Щоправда, воювати довелося недовго — десь два місяці. І загинув в бою, — розповіла пані Едіта.

Про чоловіка — Шувалова Юрія Юрійовича розповіла його дружина пані Оксана.

— Він поставив нас перед фактом — пішов і записався добровільно… Він хотів жити, були свої плани… Проте не міг сидіти в хаті, адже був патріотом. Він просто побіг туди, щоб відстоювати нашу Україну. Я йому говорила, що в тебе перелом хребта, нога… пальців немає — як же ти будеш воювати? А він говорить… що діди воювали, і я буду воювати… У мене було таке враження, що він помолодів в армії. Йому там подобалося. Він строїв все, бо був теслею. У нього «золоті руки». А після відпустки його відправили на передову і він там загинув, — розповіла пані Оксана.

Про чоловіка — Стеценка Станіслава Олексійовича розповіла його дружина пані Таміла.

— Найкращий чоловік, гарний батько. У нас троє дітей залишилося — двоє дорослих, а молодшому сину — 14 років. Йому зараз дуже потрібен батько. Дали повістку — він сказав, що не буде ховатися. Він був дуже відповідальною людиною, — розповіла Таміла.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким загиблих захисників України.

Вічна Слава Героям!