В експозиції представлено майже 50 виконаних у різних техніках картин. На думку поціновувачів, під час споглядання такого мистецтва глядач матиме необмежений простір для переосмислень і трактувань фантасмагоричних образів із філософським підтекстом
Презентувала вернісаж наукова співробітниця Краєзнавчого музею Горішніх Плавнів, організаторка виставки Катерина Гредель-Чикір. На вернісажі представлено 48 робіт. Серед яких картини, написані олійними фарбами, акварелі, колажі, аплікації, витинання. А також чотири керамічні роботи.
Вона запропонувала послухати відповіді ШІ щодо узагальненого визначення терміну та в різних його контекстах.
За визначенням ШІ, «переформат» — це багатозначний термін, що відображає ідею радикального перезавантаження та оновлення в різних сферах діяльності. Часто вживається як скорочення від «переформатування», що означає процес кардинальної зміни, переосмислення, радикальної реорганізації. У сфері інформаційних технологій «переформат» — це процес повного стирання інформації з носія зі створенням нового файлового формату. В організаційному контексті термін використовується для визначення повної реорганізації бізнесу.
У культурному й політичному — означає трансформацію структури. А в сучасній літературі з особистісного розвитку — процес зміни мислення, звичок і внутрішніх переконань, своєрідний «рестарт» у житті.
Продовжуючи тему взаємодії із ШІ, Катерина Гредель-Чикір запитала, який сенс нейромережа вбачає у п’яти обраних роботах Зоряни Дашко. На екрані по черзі з’явилися картини «Фіолетовий заєць», «Фіалки», «Смак ванілі», «Концепція зростання» і «Білий кіт». Після відповіді ШІ про кожну картину художниця давала своє трактування, і воно не завжди збігалося з баченням образів штучним інтелектом.
Зоряна Дашко почала активно займатися живописом 2012 року. За фахом вона медсестра, 27 років працювала в медичній галузі. У дитинстві закінчила художню школу. Художній справі навчалась у приватній студії «Око» під керівництвом кременчуцької художниці Оксани Бойко. Має сім персональних виставок. Перша — «Дві реальності» відбулася в Кременчуці в 2015 році.
Майстриня бере участь у колективних виставках по всій Україні. За її словами, «невпинно шукає образи, що несуть надію і світло».
Як підкреслює майстриня, для неї мистецтво — це можливість трансформувати свої емоції, думки у творчість, у створення образів. А ще певною мірою — рефлексія.
Роботи Зоряни Дашко привертають увагу використанням різних технік, композицією і символікою. Як зазначають шанувальники творчості художниці, створені нею фантасмагоричні образи дають глядачеві простір можливостей для роздумів, фантазій, переосмислень і трактувань. Доповненням презентації став виступ викладачки музичної школи саксофоністки Сніжани Базилевич. У її виконанні прозвучали популярні джазові композиції різних авторів.
Про свої враження «Хронікам тижня» розповіла відвідувачка виставки 45-річна Оксана.
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