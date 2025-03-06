У Горішніх Плавнях відкрилася персональна виставка робіт кременчуцької художни­ці Зоряни Дашко «Переформат»

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 0 Партнерський проєкт

В експозиції представлено майже 50 виконаних у різних техніках картин. На думку поціновувачів, під час споглядання такого мистецтва глядач матиме необмежений простір для переосмислень і трактувань фантасмагоричних образів із філософським підтекстом

Презентувала вернісаж наукова співробітниця Краєзнавчого музею Горішніх Плавнів, організаторка виставки Катерина Гредель-Чикір. На вернісажі представлено 48 робіт. Серед яких картини, написані олійними фарбами, акварелі, колажі, аплікації, витинання. А також чотири керамічні роботи.

«Слово «переформат» досить рідко зустрічається у повсякденному житті. Тому ми вирішили запитати, що означає це слово, не у відвідувачів виставки, а у штучного інтелекту», — зазначила Катерина Гредель-Чикір.

Вона запропонувала послухати відповіді ШІ щодо узагальненого визначення терміну та в різних його контекстах.

За визначенням ШІ, «переформат» — це багатозначний термін, що відображає ідею радикального перезавантаження та оновлення в різних сферах діяльності. Часто вживається як скорочення від «переформатування», що означає процес кардинальної зміни, переосмислення, радикальної реорганізації. У сфері інформаційних технологій «переформат» — це процес повного стирання інформації з носія зі створенням нового файлового формату. В організаційному контексті термін використовується для визначення повної реорганізації бізнесу.

У культурному й політичному — означає трансформацію структури. А в сучасній літературі з особистісного розвитку — процес зміни мислення, звичок і внутрішніх переконань, своєрідний «рестарт» у житті.

«Незалежно від контексту, основна ідея

полягає в тому, що «переформат» означає не косметичні зміни, а глибоку, фундаментальну трансформацію. Це процес, який часто супроводжується «обнуленням» старих структур і запуском нових, адаптованих до сучасних вимог», — наголосила ведуча.

Продовжуючи тему взаємодії із ШІ, Катерина Гредель-Чикір запитала, який сенс нейромережа вбачає у п’яти обраних роботах Зоряни Дашко. На екрані по черзі з’явилися картини «Фіолетовий заєць», «Фіалки», «Смак ванілі», «Концепція зростання» і «Білий кіт». Після відповіді ШІ про кожну картину художниця давала своє трактування, і воно не завжди збігалося з баченням образів штучним інтелектом.

«Звісно, що такий змістовний діалог допоможе глядачеві глибше зануритись у роботи, краще збагнути істинний авторський задум», — наголосила музейниця.

Зоряна Дашко почала активно займатися живописом 2012 року. За фахом вона медсестра, 27 років працювала в медичній галузі. У дитинстві закінчила художню школу. Художній справі навчалась у приватній студії «Око» під керівництвом кременчуцької художниці Оксани Бойко. Має сім персональних виставок. Перша — «Дві реальності» відбулася в Кременчуці в 2015 році.

Майстриня бере участь у колективних виставках по всій Україні. За її словами, «невпинно шукає образи, що несуть надію і світло».

«Я постійно експериментую, нічим себе не обмежуючи. Спочатку у мене з’являється ідея, а вже потім я починаю її втілювати, використовуючи різні художні техніки. Але, які б прийоми чи техніки я не використовувала, для мене важливо донести до глядача головне — свій задум, свої емоції», — наголосила художниця.

Як підкреслює майстриня, для неї мистецтво — це можливість трансформувати свої емоції, думки у творчість, у створення образів. А ще певною мірою — рефлексія.

«Мене надихають на творчу діяльність медитації, молитва, поезія, подорожі, — зазначила художниця. — Відновлення і відпочинок мені дарують прогулянки мальовничою природою, усамітнення біля Дніпра. Мій життєвий девіз: сприймати виклики долі як навчання, як урок».

Роботи Зоряни Дашко привертають увагу використанням різних технік, композицією і символікою. Як зазначають шанувальники творчості художниці, створені нею фантасмагоричні образи дають глядачеві простір можливостей для роздумів, фантазій, переосмислень і трактувань. Доповненням презентації став виступ викладачки музичної школи саксофоністки Сніжани Базилевич. У її виконанні прозвучали популярні джазові композиції різних авторів.

Про свої враження «Хронікам тижня» розповіла відвідувачка виставки 45-річна Оксана.

«Роботи Зоряни Дашко глибокі, змушують замислитись над філософією буття людини в сучасних умовах. Художниця прагне до створення символічних образів, її живопис є прагненням до пошуку надчуттєвого, — підкреслила гостя. — Для неї важливий зміст картини, а не форма і техніка зображення. Її творчість цікава тим, хто вміє переосмислювати і фантазувати. Вона певною мірою новатор у художній творчості. Таке мистецтво мені до вподоби».