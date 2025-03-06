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Лікарів-педіатрів ЦПМСД №1 у Кременчуці відправляють у відпустку власним коштом: що кажуть у мерії

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 1 254 Коментарів: 2

Торік у аналогічний період (грудень 2023-го — січень 2024-го) у ЦПМСД № 1 проблем з виплатами зарплат працівникам закладу не було

Лікарів-педіатрів центру первинної медико-санітарної допомоги № 1 (колишня поліклініка на вулиці Мазепи) відправили у відпустку власним коштом через «певні труднощі», які виникають під час перепідписання угод з Національною службою здоров’я України наприкінці грудня — на початку січня. Про це повідомив очільник департаменту охорони здоров’я Кременчука Максим Середа. 

Торік в аналогічний період (грудень 2023-го — січень 2024-го) у ЦПМСД № 1 проблем з виплатами зарплат працівникам закладу не було. Тому, коли влада у грудні 2024-го обговорювала з керівниками медзакладів грошову підтримку, ЦПМСД № 1 не просив фінансування від міста. Проблеми з виплатами заробітних плат стали, ймовірно, неочікуваністю.

Додамо, що наприкінці січня стало відомо, що медзаклади міста до середини лютого не мали фінансів на оплату зарплат своїм працівникам через те, що НСЗУ не уклала з ними договори. Тоді у Кременчуці влада пообіцяла виділити гроші з бюджету на зарплати медпрацівникам, але за умови «повернення (коштів — ред.) в форматі муніципальної доплати медикам, зокрема, молодшому медичному персоналу» після укладання договорів з Нацслужбою, сказав Малецький під час сесії міської ради.

Нагадаємо, влітку 2024-го Кременчук підписав контракт з директоркою центру первинної медико-санітарної допомоги № 1 Наталією Тарасовою на подальшу співпрацю. Суд визнав її винною у корупційній справі.

 

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Автор: Телеграф
Теги: лікарі ЦПМСД № 1 зарплата
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Коментарі: 2

5 015
1
zzzzzz:
Сьогодні, 13:58

А прокурорів-інвалідів  коли? 


5 0
1 341
Andron777:
Сьогодні, 15:09

Цитата: zzzzzz
А прокурорів-інвалідів  коли? 
Інвалідопрокурори то св'яте... А на св'яте фіолетова шобла не впливає, вона від них залежна. Тому шо у кожного рило в пушку.smirk


1 0

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