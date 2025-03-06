На ринку у Кременчуці чоловік побив продавчиню за продаж зіпсованих продуктів

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 440 Коментарів: 2

Наприкінці листопада минулого року на Центральному ринку у Кременчуці стався конфлікт між чоловіком та продавчинею, яка торгувала там продуктами. Суперечка виникла через продаж зіпсованої продукції — чоловік вдарив жінку в око та перенісся. Від отриманих ударів жінка вдарилась об стінку кіоску. Про це стало відомо з вироку Крюківського районного суду, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 5 березня.

Як вказали у рішенні, обвинувачений є уродженцем Кременчука, пенсіонером. За ступенем тяжкості травми продавчині «відносяться до легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров`я», йдеться у вироку суду.

Суд визнав винним чоловіка винним за ч.2 ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження). Він отримав штраф у розмірі 850 гривень.

Нагадаємо, у Кременчуці чоловіка, який до смерті забив жінку й прожив з її трупом тиждень, засудили до 7 років ув’язнення.