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На ринку у Кременчуці чоловік побив продавчиню за продаж зіпсованих продуктів

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 440 Коментарів: 2

Пенсіонер отримав штраф у розмірі 850 гривень

Наприкінці листопада минулого року на Центральному ринку у Кременчуці стався конфлікт між чоловіком та продавчинею, яка торгувала там продуктами. Суперечка виникла через продаж зіпсованої продукції — чоловік вдарив жінку в око та перенісся. Від отриманих ударів жінка вдарилась об стінку кіоску. Про це стало відомо з вироку Крюківського районного суду, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 5 березня.

Як вказали у рішенні, обвинувачений є уродженцем Кременчука, пенсіонером. За ступенем тяжкості травми продавчині «відносяться до легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров`я», йдеться у вироку суду. 

Суд визнав винним чоловіка винним за ч.2 ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження). Він отримав штраф у розмірі 850 гривень.

Нагадаємо, у Кременчуці чоловіка, який до смерті забив жінку й прожив з її трупом тиждень, засудили до 7 років ув’язнення.

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Автор: Телеграф Джерело фото: ілюстративне/архів КТ
Теги: штраф судове рішення Центральний ринок тілесні ушкодження
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Коментарі: 2

1 341
Andron777:
Сьогодні, 14:45

А чого вона торгувала зіпсованими продуктами?smirk


3 0
5 015
1
zzzzzz:
Сьогодні, 15:12

Цитата: Andron777

А чого вона торгувала зіпсованими продуктами?smirk

Хтіла їх продати, шоб купити не зіпсованих


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