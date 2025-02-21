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У Кременчуці чоловіка, який до смерті забив бабусю й прожив з її трупом тиждень, засудили до 7 років

Сьогодні, 18:58 Переглядів: 101 Коментарів: 1

 Після скоєного він тиждень жив у квартирі з тілом загиблої

32-річного мешканця Кременчука засудили до 7 років позбавлення волі за заподіяння тяжких травм, що призвели до смерті його 84-річної бабусі. Відповідний вирок виніс Автозаводський районний суд Кременчука, повідомили у Кременчуцькій окружній прокуратурі.

Що сталося

За даними слідства, 22 жовтня 2024 року чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, посварився з бабусею. Під час конфлікту він кулаком і ногою жорстоко побив жінку, а також не менше чотирьох разів ударив її головою об дерев’яне бильце дивана та край столу.

Після цього онук тиждень жив у квартирі разом із тілом бабусі, а потім повідомив поліцію, що знайшов родичку мертвою. Однак правоохоронці швидко встановили його причетність до злочину.

Судове рішення

Чоловіка визнали винним за ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої).

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, що нещодавно на Полтавщині затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві пенсіонерки.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: прокуратура Полтавщини вбивство
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Коментарі: 1

1 308
Andron777:
Сьогодні, 19:29

Це ж шо треба мати в голові, щоб так жорстоко вбити бабусю, а потім ще жити тиждень з трупом в одній квартирі?...


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