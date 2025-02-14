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На Полтавщині затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві пенсіонерки

Сьогодні, 09:12 Переглядів: 471

Зв'язав і задушив через гроші

10 лютого близько 23.40 у селі Чернечий Яр Диканської громади Полтавської області знайшли вбитою 76-річну жінку. Родич знайшов її у власному будинку зі зв’язаними руками та ногами, слідами боротьби та удушення. Про це 14 лютого повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Судово-медична експертиза підтвердила, що причиною смерті стало удушення.

Менш ніж за дві доби правоохоронці встановили особу підозрюваного та затримали його. Це 52-річний житель Львівської області, який раніше мав проблеми із законом через особливо тяжкі злочини.

 

Як затримали підозрюваного

За словами начальника поліції Полтавщини Євгена Рогачова, до пошуків підозрюваного залучили оперативників, слідчих, криміналістів, кінологів зі службовими собаками та дільничних офіцерів.

«Завдяки злагодженій роботі вдалося встановити підозрюваного. Чоловіка затримали в орендованій квартирі у Київському районі Полтави», — повідомив Рогачов.

Мотиви та статті обвинувачення

Слідство встановило, що напад був скоєний із корисливих мотивів — зловмисник викрав гроші загиблої.

Чоловіку повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство з корисливих мотивів);
  • ч. 4 ст. 187 (Розбій, вчинений в умовах воєнного стану).

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За ці злочини підозрюваному загрожує від 10 до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

 

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині засудили чоловіка, який торік убив знайому, а потім підпалив її і закопав.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: вбивство
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