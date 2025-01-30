На Полтавщині засудили чоловіка, який торік убив знайому, а потім підпалив її і закопав

На Полтавщині до 10 років за ґратами засудили чоловіка, який торік улітку вбив свою знайому, а щоб приховати сліди злочину, підпалив її тіло та закопав. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.
Прокурори довели, що влітку 2024 року чоловік разом із жінкою розпивали спиртні напої і між ними виник конфлікт — через ревнощі той жінку побив. Він отриманих травм потерпіла померла.
Аби приховати скоєне, чоловік звернувся за допомогою до свого знайомого, який уже мав кілька судимостей.
Спільники загорнули тіло вбитої у тканину та вивезли його до лісосмуги у Богодухівському районі на Харківщині. Там обвинувачений за допомогою свого знайомого викопав яму, поклав туди тіло вбитої, облив бензином, підпалив і закопав, а місце прикрив гілками.
Чоловіка визнали винним в умисному вбивстві за ст. 115 Кримінального кодексу України та присудили йому 10 років ув'язнення.
Спільника вбивці підозрюють у приховуванні злочину (ч. 1 ст. 396 Кримінального кодексу України), матеріали справи щодо нього скерували до суду.
Нагадаємо, нещодавно Верховний Суд підтвердив довічне ув'язнення для жителя Полтавського району, який забив вітчима та спалив матір.
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