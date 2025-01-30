Учора на Полтавщині знайшли потопельника — надзвичайники

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На місце події рятувальників не викликали

Учора, 29 січня, близько 17.30 на Полтавщині виявили потопельника. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Подія сталася у водоймі села Карабазівка Опішнянської громади. Наразі деталей події немає. Рятувальників на місце події не викликали.

Нагадаємо, на початку року в озері під Полтавою знайшли потопельника, якого шукали понад тиждень.