Учора, 29 січня, близько 17.30 на Полтавщині виявили потопельника. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
Подія сталася у водоймі села Карабазівка Опішнянської громади. Наразі деталей події немає. Рятувальників на місце події не викликали.
Нагадаємо, на початку року в озері під Полтавою знайшли потопельника, якого шукали понад тиждень.
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