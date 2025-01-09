Під Полтавою знайшли тіло зниклого потопельника: пошук тривав із 30 грудня

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Тіло іншого рибалки знайшли через день після зникнення

Сьогодні, 9 січня, у ставку поблизу Полтави працівники водолазно-рятувальної служби знайшли тіло другого рибалки, якого розшукували ще з 30 грудня минулого року. Про це повідомили у пресслужбі установи.

Пошуки чоловіка тривали 11 днів. До них були залучені аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Полтавській області, комунальна установа «Рятувально-водолазна служба» Полтавської обласної ради та комунальна організація «Рятувально-водолазна служба Полтавської міської ради».

Нагадаємо, про зникнення двох рибалок стало відомо наприкінці минулого року. 30 грудня водолази знайшли у ставку тіло одного з них.