Футбольний клуб «Гірник-Спорт» приймав вітання з нагоди ювілею

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 98 Партнерський проєкт

Колектив «гірників» зі святом вітали представники керівництва громади й підприємств Ferrexpo — багаторічного партнера футбольного клубу.

З нагоди 30-річчя футбольного клубу «Гірник-Спорт» 12 грудня відбувся урочистий захід. На футбольному полі спорткомплексу «Юність» зібралися гравці основної команди, тренери, працівники, юні вихованці клубу та їхні батьки. Привітати колектив зі святом завітали мер Дмитро Биков, голова правління ПРАТ «Полтавський ГЗК» Віктор Лотоус, генеральний директор ТОВ «Біланівський ГЗК» Юрій Химич, в. о. генерального директора ТОВ «Єристівський ГЗК» Тарас Зінченко, президент Професіональної футбольної ліги України Олександр Каденко та президент ФК «Ворскла» Роман Черняк.

«Шановні футболісти, любителі футболу, фахівці, тренери! Вітаю всю «червоно-чорну» команду з 30-річною датою від дня заснування футбольного клубу «Гірник-Спорт», — звернувся до учасників заходу Дмитро Биков. — «Гірник-Спорт» — це візитна картка нашого міста, гордість уболівальників та шанувальників футболу. У цей ювілейний день бажаю юним футболістам — хлопчикам та дівчаткам — професіональних, якнайбільше вдалих футбольних матчів. Бажаю вам залишити яскравий слід у грі своєї улюбленої команди. Залишайтеся в чудовій спортивній формі й досягайте поставлених цілей. Вірте у свої сили, постійно прагніть до успіху й перемоги, і нехай все складається у ФК «Гірник-Спорт» якнайкраще. Зі святом!».

Своєю чергою Віктор Лотоус підкреслив, що «всі ці роки партнерами ФК були Полтавський, Єристівський та Біланівський гірничо-збагачувальні комбінати, які входять до складу Ferrexpo, разом з органами місцевого самоврядування на чолі з міським головою Дмитром Биковим».

«Я впевнений, що ви постійно відчуваєте підтримку. Ми раді, що за ці роки ви маєте значні досягнення. Я бажаю всім професійним гравцям ФК «Гірник-Спорт» розвитку, досягнення нових вершин, ставати чемпіонами, а молодим — дитячим командам клубу — ставати справжніми громадянами нашої країни, рідного міста. Успіхів усім і перемог!», — підсумував Віктор Лотоус.

Роман Черняк, вітаючи колектив «Гірника-Спорт» зі святом, побажав нових здобутків «усім командам, зокрема дитячо-юнацького футбольного клубу». Гості подарували учасникам команд футбольні м’ячі, спортивні шапки та шалики червоного кольору з атрибутикою клубу.

Також «Гірник-Спорт» із 30-річчям привітав президент ПФЛ Олександр Каденко. Він вручив спортивному директору футбольного клубу Олексію Шалаєву подарунок — футбольні м’ячі від Професіональної футбольної ліги України.

Зазначимо, протягом 30 років «Гірник-Спорт» є одним із найстабільніших клубів Професіональної футбольної ліги, адже від першого дня заснування його гравці не пропустили жодного сезону. «Гірники» залишаються єдиним серед клубів-засновників ПФЛ, який зараз виступає у змаганнях ліги. Наразі найвищими досягненнями ФК «Гірник-Спорт» є чемпіонський титул Другої ліги сезону 2013-2014 років та бронзові нагороди чемпіонату Першої ліги (сезон 2014/2015).

Попри важкі часи в країні, клуб продовжує розвиватися завдяки підтримці партнерів — компанії Ferrexpo, Благодійного фонду Полтавського ГЗК, засновниками якого є Костянтин Жеваго та Віктор Лотоус. Майже чотири роки поспіль, три з яких у непростих умовах повномасштабної війни, ФК «Гірник-Спорт» очолюють спортивний директор клубу Олексій Шалаєв та виконавчий директор Віталій М’якінін. За підсумками першого кола чемпіонату України Другої ліги «Гірник-Спорт» посідає у своїй групі четверте місце й має шанси на підвищення в класі.