У Верховній Раді ухвалили законопроєкт про 50% знижку на штраф для порушників правил військового обліку

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В Україні близько 6 млн військовозобов'язаних досі не оновили свої облікові дані в ТЦК

У четвер, 9-го січня, Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт № 12093 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення механізмів притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

На початку жовтня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 12093 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення механізмів притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію». У ньому пропонується удосконалити порядок притягнення до адмінвідповідальності за порушення правил військового обліку. У законопроєкті йдеться про надання можливості сплатити штраф за таке порушення шляхом «самостійного звернення особи до ТЦК та СП та добровільної сплатити накладеного штрафу у розмірі 50% від мінімального визначеного статтею розміру».

Тобто, замість мінімальної суми штрафу у 17 тисяч гривень можна буде добровільно сплатити половину — 8,5 тисячі грн.

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Законопроєкт був зареєстрований у Верховній Раді 7 жовтня 2024 року. Його авторами стали члени парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності, включно з його очільником Сергієм Іонушасом. Наприкінці жовтня вони розглянули цей законопроєкт на засіданні комітету та рекомендували винести його на розгляд Верховної Ради.

Автори законопроєкту обґрунтували необхідність його прийняття тим, що надто багато військовозобов’язаних цього року так і не уточнили свої персональні дані, як того вимагало законодавство. А суми штрафу завеликі.

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Упродовж 2024 році понад 6 млн військовозобов’язаних громадян так і не уточнили в ТЦК свої військово-облікові дані, як того вимагав закон про вдосконалення мобілізації. А за неуточнення персональних даних у строк 60 днів без поважних причин передбачений штраф розміром від 17 000 грн до 25 500 грн.

— На сьогодні Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» не містить повної інформації щодо персональних даних великої кількості військовозобов’язаних громадян, що безумовно не сприяє процесам мобілізації у країні, - зазначено в пояснювальній записці до законопроєкту.

На думку депутатів, такі зміни спростять процедуру розгляду адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУпАП та нададуть можливість громадянам, які досі не уточнили свої дані, сплатити 50% від мінімальної санкції статті шляхом самостійного ініціювання процесу розгляду справи та накладення стягнення через «Резерв+».

— Оскільки передбачається, що уточнення персональних даних буде передумовою для економічного бронювання та використання інших важливих функцій Електронного кабінету, то очікується, що такою можливістю скористається велика кількість військовозобов’язаних громадян, - зазначають автори законопроєкту.

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