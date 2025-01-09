Дефіцит кадрів в освіті Полтавщини: бракує вчителів захисту України та інформатики

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 0

Загалом по області наразі не закриті близько 10% вакансій

Наразі на Полтавщині є певний дефіцит кадрів, найбільше — серед вчителів захисту України та інформатики. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» розповів директор обласного департаменту освіти Євген Кончаковський.

За його словами, наразі в області працює близько 14,5 тисяч вчителів. Проте у професії спостерігається старіння.

— Із них вчителів до 25 років — 540 осіб. До 30 років — 1050. Тобто це можна назвати старінням професії.

Озвучив Кончаковський і цифри дефіциту кадрів серед педагогів:

— Близько 10% вакансій зараз є відкритими. Найбільше серед них — це вчителі інформатики та захисту України.

Нагадаємо, за даними порталу «Освіторія» на Полтавщині близько 75% відкритих вакансій складають вчителі-предметники і біля 25% — вчителі початкових класів.