Дефіцит кадрів в освіті Полтавщини: бракує вчителів захисту України та інформатики

Наразі на Полтавщині є певний дефіцит кадрів, найбільше — серед вчителів захисту України та інформатики. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» розповів директор обласного департаменту освіти Євген Кончаковський.
За його словами, наразі в області працює близько 14,5 тисяч вчителів. Проте у професії спостерігається старіння.
Озвучив Кончаковський і цифри дефіциту кадрів серед педагогів:
— Близько 10% вакансій зараз є відкритими. Найбільше серед них — це вчителі інформатики та захисту України.
Нагадаємо, за даними порталу «Освіторія» на Полтавщині близько 75% відкритих вакансій складають вчителі-предметники і біля 25% — вчителі початкових класів.
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