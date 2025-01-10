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Для дому і сім'ї, Рецепти, Поради по дому

Українські вареники на заварному тісті зі шпинатом і сиром: рецепт від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 74

 

Українські вареники на заварному тісті з кисломолочним сиром та шпинатом — страва, що сподобається всій родині. Легке тісто, ніжна начинка та ароматні шкварки зроблять її фаворитом на вашому столі

Українська кухня відома своїми варениками, а заварне тісто зі шпинатом додає традиційній страві легкості й цікавого смаку. Пропонуємо рецепт вареників, які неодмінно потішать вашу родину.

Інгредієнти для тіста:

  • 300-400 г борошна
  • 1/2 ст. л оцту
  • 1,5 ст. л олії
  • 1 ч. л солі
  • 100 г шпинату
  • 100 мл окропу

Інгредієнти для начинки:

  • 400 г кисломолочного сиру
  • 1 ціле яйце
  • 1 ч. л солі

Шкварки:

  • 150 г сала
  • сіль і перець на смак

Приготування тіста:

  1. Просійте борошно у велику миску, зробіть у центрі лунку.
  2. Додайте оцет, олію, сіль та інші інгредієнти, перемішайте.
  3. Шпинат помийте, збийте блендером з невеликою кількістю холодної води, потім додайте окріп.
  4. Отриману суміш поступово вливайте в борошно. Замісіть ніжне, але туге тісто, яке не липне до рук.

Начинка:

Збийте сир, яйце та сіль блендером до однорідної консистенції.

Ліплення вареників:

Розділіть тісто на невеликі шматочки, розкачайте кожен у коло, викладіть начинку та заліпіть краї.

Шкварки:

Сало наріжте дрібними шматочками та обсмажте до сухого стану, посоліть і поперчіть до смаку.

Фінальний штрих:

Готові вареники викладайте шарами у глибоку миску, кожен шар щедро пересипайте шкварками.

Смачного!

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Автор: Мирослава Українська
Теги: рецепти
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