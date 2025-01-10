Українські вареники на заварному тісті зі шпинатом і сиром: рецепт від газети «Для дому і сім'ї»

Українські вареники на заварному тісті з кисломолочним сиром та шпинатом — страва, що сподобається всій родині. Легке тісто, ніжна начинка та ароматні шкварки зроблять її фаворитом на вашому столі
Українська кухня відома своїми варениками, а заварне тісто зі шпинатом додає традиційній страві легкості й цікавого смаку. Пропонуємо рецепт вареників, які неодмінно потішать вашу родину.
Збийте сир, яйце та сіль блендером до однорідної консистенції.
Розділіть тісто на невеликі шматочки, розкачайте кожен у коло, викладіть начинку та заліпіть краї.
Сало наріжте дрібними шматочками та обсмажте до сухого стану, посоліть і поперчіть до смаку.
Готові вареники викладайте шарами у глибоку миску, кожен шар щедро пересипайте шкварками.
Смачного!
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