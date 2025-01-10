Українські вареники на заварному тісті зі шпинатом і сиром: рецепт від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 74

Українські вареники на заварному тісті з кисломолочним сиром та шпинатом — страва, що сподобається всій родині. Легке тісто, ніжна начинка та ароматні шкварки зроблять її фаворитом на вашому столі

Українська кухня відома своїми варениками, а заварне тісто зі шпинатом додає традиційній страві легкості й цікавого смаку. Пропонуємо рецепт вареників, які неодмінно потішать вашу родину. Інгредієнти для тіста: 300-400 г борошна

1/2 ст. л оцту

1,5 ст. л олії

1 ч. л солі

100 г шпинату

100 мл окропу Інгредієнти для начинки: 400 г кисломолочного сиру

1 ціле яйце

1 ч. л солі Шкварки: 150 г сала

сіль і перець на смак Приготування тіста: Просійте борошно у велику миску, зробіть у центрі лунку. Додайте оцет, олію, сіль та інші інгредієнти, перемішайте. Шпинат помийте, збийте блендером з невеликою кількістю холодної води, потім додайте окріп. Отриману суміш поступово вливайте в борошно. Замісіть ніжне, але туге тісто, яке не липне до рук. Начинка: Збийте сир, яйце та сіль блендером до однорідної консистенції. Ліплення вареників: Розділіть тісто на невеликі шматочки, розкачайте кожен у коло, викладіть начинку та заліпіть краї. Шкварки: Сало наріжте дрібними шматочками та обсмажте до сухого стану, посоліть і поперчіть до смаку. Фінальний штрих: Готові вареники викладайте шарами у глибоку миску, кожен шар щедро пересипайте шкварками. Смачного!

Поділитись новиною



