Сьогодні у Кременчуці знову обмежать рух Крюківським мостом

Причина та ж сама — аварійні роботи з ремонту деформаційних стиків
Сьогодні, 10 січня, у Кременчуці з 09.00 до 12.00 знову частково обмежать рух Крюківським мостом. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Причина залишається тією ж — проведення аварійних робіт з ремонту деформаційних стиків. Для цього перекриють одну смугу для руху автотранспорту.
У цей час можливе ускладнення руху на мосту, тож водіїв просять заздалегідь планувати свій час та маршрут.
Нагадаємо, обмеження руху мостом попередньо планували на 8 та 9 січня.
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