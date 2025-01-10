Сьогодні у Кременчуці знову обмежать рух Крюківським мостом

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 52

Причина та ж сама — аварійні роботи з ремонту деформаційних стиків

Сьогодні, 10 січня, у Кременчуці з 09.00 до 12.00 знову частково обмежать рух Крюківським мостом. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Причина залишається тією ж — проведення аварійних робіт з ремонту деформаційних стиків. Для цього перекриють одну смугу для руху автотранспорту.

У цей час можливе ускладнення руху на мосту, тож водіїв просять заздалегідь планувати свій час та маршрут.

Нагадаємо, обмеження руху мостом попередньо планували на 8 та 9 січня.