Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло
Сьогодні, 19:01
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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У п'ятницю, 10 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
Технічне обслуговування електромереж:
- вул. 29 Вересня: 18, 21
- вул. Лейтенанта Покладова: 25, 34
- вул. Небесної Сотні: 41/66
- вул. Полковника Гегечкорі: 40/53
- вул. Троїцька: 39/32-64
- вул. Вільної України: 17/2-60, 29-60
- вул. Ольги Кобилянської: 3-12/17
- вул. Романа Шухевича: 10-40, 30, 31
- пров. Віктора Федорченка: 1/13-12/13
- вул. Січових Стрільців: 1/5-12/21
- вул. Правобережна: 47, 47А
- пров. Правобережний: 1А-20
- вул. Чорних Запорожців: 12-20
- пров. Святослава Хороброго: 1/9-12/17
- вул. Східна: 2/3-14/22, 13/24-38
- вул. Шкільна: 1-11/9, 15Б
- вул. Новосхідна: 14/26-36.
Реалізація договорів про приєднання:
- пров. 1-й Ливарний: 3-9
- пров. 1-й Ягідний: 4, 4А
- пров. 2-й Ягідний: 2
- пров. Братів Майбородів: 2-5
- пров. Василя Барки: 9-24
- пров. Гостомельський: 2-24
- пров. Леся Курбаса: 2-20
- пров. Ливарний: 2-26
- пров. Літописний: 1-14
- пров. Марії Заньковецької: 1А-51
- пров. Мирний: 3-28
- пров. Ягідний: 2-39
- туп. Ливарний: 1-9
- туп. Юннатів: 1-7
- вул. Адмірала Остроградського: 1-28
- вул. В. Івасюка: 1-56А
- вул. Ковальська: 30/24-37
- вул. Ливарна: 1А-18
- наб. Л-та Дніпрова: 4-43
- просп. Лесі Українки: 6, 115, 117, 119, 121
- вул. Платухіна: 20-37.
З 8.00 до 20.00
Капітальний ремонт:
- вул. Євгена Патона: 25
- вул. Можайського: 2В
- вул. Олексія Древаля: 182/1, 182, 184, 186
- пров. Кузьми Скрябіна: 1, 3.
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