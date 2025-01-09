Микола Корецький
Депутат Полтавської обласної ради від партії «Батьківщина» Микола Корецький допоміг організувати новорічне свято для дітей з інвалідністю
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Відключення світла

Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 282

Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У п'ятницю, 10 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

Технічне обслуговування електромереж:

  • вул. 29 Вересня: 18, 21
  • вул. Лейтенанта Покладова: 25, 34
  • вул. Небесної Сотні: 41/66
  • вул. Полковника Гегечкорі: 40/53
  • вул. Троїцька: 39/32-64
  • вул. Вільної України: 17/2-60, 29-60
  • вул. Ольги Кобилянської: 3-12/17
  • вул. Романа Шухевича: 10-40, 30, 31
  • пров. Віктора Федорченка: 1/13-12/13
  • вул. Січових Стрільців: 1/5-12/21
  • вул. Правобережна: 47, 47А
  • пров. Правобережний: 1А-20
  • вул. Чорних Запорожців: 12-20
  • пров. Святослава Хороброго: 1/9-12/17
  • вул. Східна: 2/3-14/22, 13/24-38
  • вул. Шкільна: 1-11/9, 15Б
  • вул. Новосхідна: 14/26-36.

Реалізація договорів про приєднання:

  • пров. 1-й Ливарний: 3-9
  • пров. 1-й Ягідний: 4, 4А
  • пров. 2-й Ягідний: 2
  • пров. Братів Майбородів: 2-5
  • пров. Василя Барки: 9-24
  • пров. Гостомельський: 2-24
  • пров. Леся Курбаса: 2-20
  • пров. Ливарний: 2-26
  • пров. Літописний: 1-14
  • пров. Марії Заньковецької: 1А-51
  • пров. Мирний: 3-28
  • пров. Ягідний: 2-39
  • туп. Ливарний: 1-9
  • туп. Юннатів: 1-7
  • вул. Адмірала Остроградського: 1-28
  • вул. В. Івасюка: 1-56А
  • вул. Ковальська: 30/24-37
  • вул. Ливарна: 1А-18
  • наб. Л-та Дніпрова: 4-43
  • просп. Лесі Українки: 6, 115, 117, 119, 121
  • вул. Платухіна: 20-37.

З 8.00 до 20.00

Капітальний ремонт:

  • вул. Євгена Патона: 25
  • вул. Можайського: 2В
  • вул. Олексія Древаля: 182/1, 182, 184, 186
  • пров. Кузьми Скрябіна: 1, 3.
1
Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключень планові відключення
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх