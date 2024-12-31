На Полтавщині другу добу розшукують двох зниклих чоловіків: тіло одного виявили у місцевій водоймі

На Полтавщині розшукують двох чоловіків, які зникли безвісти цими вихідними. Про це інформують у пресслужбі Рятувально-водолазної служби Полтавської обласної ради.
Так учора, 30 грудня, тіло одного зі зниклих рятувальники знайшли у ставку поблизу села Глухове Полтавської громади.
Пошуки другого зниклого рятувальники продовжать і сьогодні.
Нагадаємо, на початку грудня тіло потопельника рятувальники дістали із водойми у Хорольській громаді.
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