На Полтавщині другу добу розшукують двох зниклих чоловіків: тіло одного виявили у місцевій водоймі

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 545

На Полтавщині розшукують двох чоловіків, які зникли безвісти цими вихідними. Про це інформують у пресслужбі Рятувально-водолазної служби Полтавської обласної ради.

Так учора, 30 грудня, тіло одного зі зниклих рятувальники знайшли у ставку поблизу села Глухове Полтавської громади.

Пошуки другого зниклого рятувальники продовжать і сьогодні.

Нагадаємо, на початку грудня тіло потопельника рятувальники дістали із водойми у Хорольській громаді.