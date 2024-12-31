Кременчуцький Інклюзивно-ресурсний центр №2 очолила Олена Литкович: що про неї відомо

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Новостворений Інклюзивно-ресурсний центр № 2 у Кременчуці очолила колишня працівниця ІРЦ № 1 Олена Литкович. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету 30 грудня.

За словами директора департаменту освіти Геннадія Москалика, раніше Олена Литкович, окрім центру № 1, працювала у закладі дошкільної освіти психологом. З відкритих джерел стало відомо, що ймовірно, що Олена Литкович працювала у дитсадку № 73, закінчила Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка.

Нагадаємо, у Кременчуці створили другий Інклюзивно-ресурсний центр № 2 для дітей з особливими освітніми потребами через те, що один єдиний центр, що не справляється з обсягом роботи. Один Інклюзивно-ресурсний центр може обслуговувати до 12 тисяч дітей. Наразі у Кременчуці налічується понад 30 тисяч «дитячого населення», розповів Геннадій Москалик.