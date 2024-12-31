Кременчук отримав 20 млн гривень субвенції на харчування для школярів

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Грошей має вистачити для організації харчування до кінця навчального року

Кременчуцькі учні 1-4 класів у наступному році продовжать харчуватись безкоштовно. На це Кременчук отримав 20 мільйонів гривень державної субвенції. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету 30 грудня.

Грошей має вистачити для організації харчування до кінця навчального року.

Нагадаємо, на харчування учнів початкових класів у наступному році уряд виділив 2,8 млрд грн — Полтавщина отримає 127 млн.