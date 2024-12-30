Зарізав цивільну дружину у присутності сина: винного засудили на 10 років за ґратами

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 124

На суді обвинувачений запевняв, що його дружина зловживала спиртними напоями, а руку на неї вперше він підняв за кілька днів до вбивства

На Полтавщині на 10 років за ґратами засудили 50-річного чоловіка, який на початку березня зарізав свою цивільну дружину. Про це стало відомо із вироку Шишацького районного суду від 25 грудня.

З матеріалів справи відомо, що 2 березня подружжя пішли в гості до спільної знайомої, де вживали алкоголь. Через деякий час між ними зав’язалася сварка, бо жінка не хотіла йти додому. Далі чоловік взяв зі столу ніж та вдарив ним дружину у живіт. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

На суді обвинувачений розповів, що із дружиною вони проживали у цивільному шлюбі із 2010 року, у 2012 році у них народився син. За цей час подружжя неодноразово сварилося, бо жінка полюбляла зловживати алкоголем, а руку на свою співмешканку чоловік підняв вперше за кілька днів до вбивства, бо вона знову випила.

Через постійні сварки, небажання вести домашнє господарство, систематичне вживання алкоголю стосунки у подружжя в останній рік погіршилися.

В будинку у знайомої того дня чоловік допомагав із ремонтом, а його дружина разом зі знайомою вживали алкоголь. Був з ними того дня і їхній син.

Чоловік не заперечує, що посварився із дружиною. Каже: спочатку взяв у руки ніж, аби нарізати хліба, а далі вийшов у коридор, аби дружину заспокоїти. Як так сталося, що вжарив її ножем — не пригадує. Після цього помив ніж від крові та поклав його назад на стіл, а вже потім почув крик сина та побачив, як той вибігає із будинку.

Під час розгляду справи суд допитав іще кількох свідків, зокрема спільну знайому, у чиєму будинку подружжя перебувало, дочку загиблої від першого шлюбу. Врахували показання і неповнолітнього сина загиблої та обвинуваченого.

На основі усіх матеріалів справи суд прийняв рішення засудити обвинуваченого на 10 років за ґратами. Також чоловік має відшкодувати 500 тисяч гривень моральних збитків доньці своєї дружини від першого шлюбу, яка забрала до себе сина обвинуваченого.