У Дмитрівському відділі краєзнавчого музею Горішніх Плавнів пройшла виставка «Жіночий настрій»

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На ній були представлені скульптури митця Вадима Іщенка. В експозиції — 16 робіт митця, виконаних у жанрі круглої дерев’яної скульптури. Це станкова скульптура, роботи середнього розміру, дещо більше метра висотою.

«Сама назва виставки — «Жіночий настрій» свідчить про те, що на огляд представлено образи жінки у вигляді статуй, — зазначила керівниця Дмитрівського відділу краєзнавчого музею Горішніх Плавнів Оксана Прибутько. — Це не зовсім реалістичні роботи, навпаки, дещо абстрактні, і саме неординарна абстракція приковує погляд і змушує бачити те, чого спочатку й не помічаєш. Скульптура Вадима грунтується на фігуративних композиціях із різним ступенем стилізації. На мою думку, автор намагався передати не стільки зовнішню форму, а більше багатогранність, емоційність, примхливість внутрішнього світу жінки».

Скульптура з дерева, зауважує майстер, відрізняється від інших матеріалів способом виготовлення, а також пластичністю. При виборі дерев’яних заготовок, пояснив Вадим Іщенко, скульптори насамперед вибирають сорт деревини, адже легші в обробці більшість хвойних порід, липа, вільха, береза. Скульптури виготовляються пилкою, сокирою, стамесками різних розмірів і форм. Для дерев’яних скульптур, наголосив майстер, необхідний спеціальний догляд. Раніше їх спеціально фарбували, хоча протягом століть шар фарби не зберігався й покриттю була необхідна реставрація.

Сучасні ж лакофарбові матеріали та морилки дозволяють довгий час зберігати твори мистецтва з дерева в незмінному стані. Багата природна структура деревини дозволяє робити виразні твори з різних порід дерева, які цінуються в усьому світі. Вадим Іщенко для своїх робіт використовує такі породи дерев, як липа, вільха, дуб, груша. По завершенні деякі скульптури покриває спеціальним грунтом, який має назву левкас. Його призначенням є усунення нерівностей та дрібних дефектів на поверхні. Цей грунт виготовляється з тваринних клеїв і крейди, а потім за давньою технологією багатьма шарами наноситься на основу. Просочена левкасом основа стає абсолютно гладкою, на ній відсутні пори, і тому фарба краще тримається. На свої роботи Вадим Іщенко наносить дев’ять шарів грунту. Техніка левкасу давня, спочатку її використовували в іконописі. На виставці представлені скульптури, затоновані акриловими та олійними фарбами, до частини яких застосовано техніку левкасу.

«Як у різьбленні, так і в живописі у Вадима Іщенка переважає народна українська тематика. Його творчість грунтується на народній основі: рослини, квіти, птахи, тварини, побут, буденні сюжети. Усе це трансформується в багатій уяві художника, — зауважує Оксана Прибутько. — Майстер надає перевагу легендам та повір’ям, на яких виховувався наш народ. Тематика творів свідчить про те, що художник переймається життям села. А от кругла скульптура — це щось інше. Не знаючи автора, на перший погляд, може закрастися думка, що живопис і рельєф — то роботи одного майстра, а скульптура — витвір іншого. Скульптурні роботи Вадима абстрактно ліричні, в чомусь навіть фантастичні. Можливо, саме через це і викликають до себе цікавість».

Це вже п’ята виставка Вадима Іщенка у Дмитрівському відділі міського краєзнавчого музею. Перші дві відбулися у 2010 та 2012 роках. Спочатку дмитрівчани та гості села мали змогу познайомитися з колоритними та змістовними різьбленими по дереву роботами чи рельєфною скульптурою — барельєфом. Слід зазначити, що починав Вадим Іщенко свій творчий шлях саме з робіт, виконаних із дерева. Пізніше, у 2011 році, майстер захопився живописом. І вже в 2014 та 2022 роках в музеї Дмитрівки митець виставляв живопис. Він працює у жанрі малярства та декоративно-прикладного мистецтва. Натхнення для творчості черпає з природи, народного побуту та легенд.

Художник у своїх творах зображує не лише природу, побут, але й споконвічні традиції та обряди. Світ у його роботах поетичний і радісний, ліричний і одухотворений. У Вадима Іщенка є ціла серія живописних картин на тему українського фольклору, де митець не лише ілюструє слова українських народних пісень, а й творчо інтерпретує українські традиції. Так пісенні рядки стають назвами творів, а сюжети створюють емоційний художній образ.

«Роботи митця спонукають на роздуми і заслуговують на увагу, даючи нагоду забути про буденність та поринути у світ мистецтва, поглянути на світ по-іншому», — наголошує Оксана Прибутько.

Нинішня виставка триватиме до 13 грудня. Керівниця відділу краєзнавчого музею запрошує відвідати її всіх бажаючих. Нагадаємо, торік виставки робіт Вадима Іщенка відбулися в естонських містах Тарту і Пярну. В експозиції було представлено 42 живописні роботи та одна робота, виконана в техніці різьблення.