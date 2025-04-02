На Полтавщині за допомогою службових собак торік розкрили 650 злочинів та розшукали 26 дітей

Кінологи разом зі службовими собаками здійснили понад 1600 виїздів, під час яких виявили 35 одиниць вогнепальної зброї, 20 вибухових пристроїв та понад 10 кг наркотичних речовин
На Полтавщині кінологи поліції разом зі службовими собаками беруть участь у пошуково-рятувальних операціях, зокрема пошуку дітей, перевірці транспортних засобів на блокпостах, виявленню наркотиків, зброї та вибухівки. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.
У Кінологічному центрі поліції Полтавщини несуть службу понад 20 поліцейських кінологів, які виховують та тренують 39 службових собак — переважно німецьких та бельгійських вівчарок. Серед них є навіть собаки-штурмовики спецпідрозділу КОРД.
Він додав, що на початку повномасштабного вторгнення кінологічний центр поліції Полтавщини став прихистком для собак, яких евакуювали зі східних областей.
Нагадаємо, минулого року ми писали, як на Полтавщині службова вівчарка Челсі допомогла розшукати 82-річного чоловіка. А за допомогою іншої службової вівчарки поліціянти змогли знайти та врятувати життя 95-річному мешканцю Білоцерківської громади.
Ми також розповідали, як у Кременчуці, у бібліотеці на вулиці Європейській діти поспілкувались зі службовими собаками.
У 2019 році «Телеграф» завітав до нацгвардійців, щоб показати один день з життя службового собаки:
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