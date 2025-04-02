На Полтавщині за допомогою службових собак торік розкрили 650 злочинів та розшукали 26 дітей

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 1

Кінологи разом зі службовими собаками здійснили понад 1600 виїздів, під час яких виявили 35 одиниць вогнепальної зброї, 20 вибухових пристроїв та понад 10 кг наркотичних речовин

На Полтавщині кінологи поліції разом зі службовими собаками беруть участь у пошуково-рятувальних операціях, зокрема пошуку дітей, перевірці транспортних засобів на блокпостах, виявленню наркотиків, зброї та вибухівки. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

У Кінологічному центрі поліції Полтавщини несуть службу понад 20 поліцейських кінологів, які виховують та тренують 39 службових собак — переважно німецьких та бельгійських вівчарок. Серед них є навіть собаки-штурмовики спецпідрозділу КОРД.

— За 2024 рік кінологи зі службовими собаками здійснили понад 1600 виїздів на місця подій. Зокрема розшукали 26 дітей, виявили 35 одиниць вогнепальної зброї, понад 5700 набоїв, два десятки вибухових пристроїв та понад 10 кг наркотиків. Загалом ефективне застосування собак сприяло розкриттю 650 кримінальних правопорушень, серед яких умисні вбивства, побиття, розбої, пограбування та крадіжки, — розповів начальник Кінологічного центру поліції Полтавщини Геннадій Ноженко.

Він додав, що на початку повномасштабного вторгнення кінологічний центр поліції Полтавщини став прихистком для собак, яких евакуювали зі східних областей.

— Кінологічною службою поліції Полтавщини вже успішно проведено низку сеансів каністерапії для поранених військових та їх сімей, поліцейських, а також літніх пацієнтів лікарень. Цей напрям є новим для нас і ми продовжуємо навчатися, адже розуміємо його цінність та актуальність. Наші інспектори-кінологи проходять всеукраїнські тренінги, на яких вивчають європейський та міжнародний досвід партнерів із проведення каністерапії та світову практику використання собак у терапевтичних цілях, — повідомив Геннадій Ноженко.

Нагадаємо, минулого року ми писали, як на Полтавщині службова вівчарка Челсі допомогла розшукати 82-річного чоловіка. А за допомогою іншої службової вівчарки поліціянти змогли знайти та врятувати життя 95-річному мешканцю Білоцерківської громади.

Ми також розповідали, як у Кременчуці, у бібліотеці на вулиці Європейській діти поспілкувались зі службовими собаками.

У 2019 році «Телеграф» завітав до нацгвардійців, щоб показати один день з життя службового собаки: