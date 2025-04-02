У Кременчуці поліція вилучила у місцевих мешканців 4 гранати — проводиться досудове розслідування

Поліцейські знайшли за вдома у двох чоловіків 4 бойові гранати. Наразі перевіряється їх причетність до незаконного поводження з бойовими припасами. Поліція проводить досудове розслідування. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.
У березні до поліції Кременчука надійшло повідомлення про помічений перехожими біля одного із супермаркетів міста підозрілий предмет.
Працівники Кременчуцького райуправління поліції встановили осіб, які, ймовірно, залишили цей боєприпас.
Слідчим підрозділом поліції триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Обставини події, джерело походження та мету зберігання небезпечних предметів з’ясовує слідство.
Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, учора ми писали, що на Полтавщині у селищі Чутове перехожий знайшов гранату на узбіччі — поліція її вилучила.
Раніше ми писали, що в Полтаві мешканка одного із багатоквартирних будинків виявила у своїй поштовій скриньці гранату.
У січні в селі Макухівка під Полтавою чоловік із гранатою погрожував поліцейським.
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