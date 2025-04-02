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У Кременчуці поліція вилучила у місцевих мешканців 4 гранати — проводиться досудове розслідування

Сьогодні, 12:15 Переглядів: 79

 

Підозрюваним загрожує до 7 років позбавлення волі

Поліцейські знайшли за вдома у двох чоловіків 4 бойові гранати. Наразі перевіряється їх причетність до незаконного поводження з бойовими припасами. Поліція проводить досудове розслідування.  Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.
У березні до поліції Кременчука надійшло повідомлення про помічений перехожими біля одного із супермаркетів міста підозрілий предмет.
Працівники Кременчуцького райуправління поліції встановили осіб, які, ймовірно, залишили цей боєприпас.

— Під час санкціонованого судом обшуку за місцем мешкання двох 37-річних місцевих мешканців правоохоронці знайшли та вилучили чотири гранати. Із залученням спеціалістів Управління вибухотехнічної служби поліції Полтавщини боєприпаси вилучено та скеровано на експертизу, — повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

Слідчим підрозділом поліції триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Обставини події, джерело походження та мету зберігання небезпечних предметів з’ясовує слідство.
Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, учора ми писали, що на Полтавщині у селищі Чутове перехожий знайшов гранату на узбіччі — поліція її вилучила.

Раніше ми писали, що в Полтаві мешканка одного із багатоквартирних будинків виявила у своїй поштовій скриньці гранату.

У січні в селі Макухівка під Полтавою чоловік із гранатою погрожував поліцейським.

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини Кременчук гранати
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