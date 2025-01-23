Днями у Полтаві мешканка одного із багатоквартирних будинків виявила у своїй поштовій скриньці гранату. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Полтавської області.
Інспектори патрульної поліції виїхали на місце, провели обстеження та огородили територію. А далі викликали слідчо-оперативну групу та вибухотехніків для подальшої роботи із боєприпасом та встановлення усіх обставин.
У патрульній поліції вкотре нагадали, що у разі виявлення підозрілого або вибухонебезпечного предмета заборонено:
Якщо ж такий предмет знайшли, відразу необхідно повідомити до служби порятунку за номером 101 та до поліції за номером 102.
Нагадаємо, на минулому тижні у селі Макухівка під Полтавою чоловік із гранатою погрожував поліцейським.
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