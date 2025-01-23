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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві жінці у поштову скриньку вкинули гранату — патрульні

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 231

 

На місце викликали слідчо-оперативну групу та вибухотехніків

Днями у Полтаві мешканка одного із багатоквартирних будинків виявила у своїй поштовій скриньці гранату. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Полтавської області.

Інспектори патрульної поліції виїхали на місце, провели обстеження та огородили територію. А далі викликали слідчо-оперативну групу та вибухотехніків для подальшої роботи із боєприпасом та встановлення усіх обставин.

У патрульній поліції вкотре нагадали, що у разі виявлення підозрілого або вибухонебезпечного предмета заборонено:

  • підіймати його, витягувати з ґрунту, зрушувати з місця, кидати, ударяти та розбирати;
  • наближатися до вибухонебезпечного предмета;
  • пересувати його або брати до рук;
  • курити та використовувати відкритий вогонь поблизу місця перебування небезпечного предмета;
  • приносити в місця масового перебування людей.

Якщо ж такий предмет знайшли, відразу необхідно повідомити до служби порятунку за номером 101 та до поліції за номером 102.

Нагадаємо, на минулому тижні у селі Макухівка під Полтавою чоловік із гранатою погрожував поліцейським.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: патрульна поліція Полтавської області
Теги: Полтава граната поштові скриньки патрульна поліція
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