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«Ні за якими посиланнями не переходив та нічого не підтверджував». З картки жителя Полтавщини вкрали гроші

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 349

Правоохоронці клопотали про доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю

Слідчі Лубенського району розслідують справу щодо викрадення грошей з картки місцевого жителя. Невідомі списали з картки чоловіка 16,7 тис. гривень. Про це стало відомо з ухвали Хорольського районного суду, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 21 січня. 

Вказано, що інцидент стався 12 січня, списання проводились з 03.32 по 14.52. Крадіжку потерпілий помітив ввечері. З картки здійснили транзакції в іноземній валюті різними сумами, як оплати за різні послуги, зокрема «CLOUDFLARE» та «FACEBK». 

Потерпілий пояснив, що «ні за якими посиланнями не переходив та нічого не підтверджував». Також чоловік отримав СМС, у якому було вказано 4 цифри — «ці цифри він нікому не говорив та СМС побачив тільки після того, як виявив зникнення грошових коштів»

Правоохоронці клопотали про доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю. Суд клопотання задовольнив. 

Нагадаємо, відеодзвінок за гроші з чоловіком у полоні: на Полтавщині слідчі розслідують шахрайську схему.

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Автор: Телеграф Джерело фото: minfin
Теги: шахрайство крадіжка
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