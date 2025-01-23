Перший заступник Полтавської обласної прокуратури Плескач звільнився з посади

Олег Плескач звільнився з посади першого заступника Полтавської обласної прокуратури. Це рішення правоохоронець прийняв самостійно. Про це повідомила речниця обласної прокуратури Людмила Іващук у коментарі ЗМІСТу.
За її словами, Плескач продовжує «працювати в органах Полтавщини» і звільнення «не повʼязано з кримінальним провадженням».
Додамо, що полтавські медіа повідомляли про обшуки у Олега Плескача на початку січня. Як пише ЗМІСТ, слідчі приїхали до котеджу, ймовірно, Олега Плескача або його родини у Рибцях, який він не вказав у декларації.
Опісля цього, слідчі дії продовжили на робочому місці посадовця в прокуратурі. За підсумками обшуків, в Олега Плескача вилучили 2 тис. 500 доларів готівкою й смартфон.
Нагадаємо, у заступника начальника Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) полковника Олександра Котюха конфіскують трикімнатну квартиру у центрі Полтави вартістю понад 1,9 млн грн.
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