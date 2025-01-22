Більшість українців не планують виїжджати з України після відкриття кордонів — результати опитування

Вчора, 22:01 Переглядів: 149

Більшість українців не планують виїжджати з України у випадку відкриття кордонів. А серед тих опитаних, хто роздумує над можливим виїздом з України, найчастіше була молодь.

Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучерева» спільно з Центром Разумкова,

Згідно з дослідженням, 20,7% українців висловили готовність емігрувати на постійне проживання за кордон після відкриття вільного виїзду для всіх категорій населення. Водночас 70% опитаних рішуче заявили про намір залишитися в Україні. А 9,3% ще не визначилися зі своїми планами.

Чоловіки частіше, ніж жінки, висловлюють бажання виїхати — 25% проти 17%. Експертка фонду «Демократичні ініціативи» Поліна Бондаренко пояснила цю різницю тим, що для жінок кордони залишалися відкритими, і багато хто вже скористався цією можливістю.

Найвищий рівень міграційних настроїв спостерігається серед молоді від 18 до 29 років — 33%. Серед респондентів старших за 60 років цей показник значно нижчий — лише 9%.

Основними причинами бажання покинути країну стали:

відсутність можливостей для розвитку — 30,5%

загроза життю та здоров’ю через війну — 28,6%

недостатня соціальна підтримка з боку держави — 28,6%

прагнення возз’єднатися з родиною за кордоном — 26,2%

необхідність вивезти рідних, які залежать від респондента — 23%

складнощі у пошуку роботи, що відповідає їхнім вимогам — 21%

вважають, що в країні обмежують конституційні права та свободи — 14,8%

через окупацію Росією рідного населеного пункту — 7,8%

наявність хвороб, які не можуть якісно вилікувати вдома — 5,7%

відсутність побутових умов — 3,9%

важко відповісти — 3,6%

Дослідження проводилося серед 1518 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,6%.

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Нагадаємо, нещодавно КМІС опитав українців, як вони ставляться до біженців, ВПО та російськомовних співвітчизників.

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