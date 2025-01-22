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Більшість українців не планують виїжджати з України після відкриття кордонів — результати опитування

Вчора, 22:01 Переглядів: 149

 

Понад 20% українців задумуються про еміграцію після війни

Більшість українців не планують виїжджати з України у випадку відкриття кордонів. А серед тих опитаних, хто роздумує над можливим виїздом з України, найчастіше була молодь.

Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучерева» спільно з Центром Разумкова,

Згідно з дослідженням, 20,7% українців висловили готовність емігрувати на постійне проживання за кордон після відкриття вільного виїзду для всіх категорій населення. Водночас 70% опитаних рішуче заявили про намір залишитися в Україні. А 9,3% ще не визначилися зі своїми планами.

Чоловіки частіше, ніж жінки, висловлюють бажання виїхати — 25% проти 17%. Експертка фонду «Демократичні ініціативи» Поліна Бондаренко пояснила цю різницю тим, що для жінок кордони залишалися відкритими, і багато хто вже скористався цією можливістю.

Найвищий рівень міграційних настроїв спостерігається серед молоді від 18 до 29 років — 33%. Серед респондентів старших за 60 років цей показник значно нижчий — лише 9%.

Основними причинами бажання покинути країну стали:

  • відсутність можливостей для розвитку — 30,5%
  • загроза життю та здоров’ю через війну — 28,6%
  • недостатня соціальна підтримка з боку держави — 28,6%
  • прагнення возз’єднатися з родиною за кордоном — 26,2%
  • необхідність вивезти рідних, які залежать від респондента — 23%
  • складнощі у пошуку роботи, що відповідає їхнім вимогам — 21%
  • вважають, що в країні обмежують конституційні права та свободи — 14,8%
  • через окупацію Росією рідного населеного пункту — 7,8%
  • наявність хвороб, які не можуть якісно вилікувати вдома — 5,7%
  • відсутність побутових умов — 3,9%
  • важко відповісти — 3,6%

Дослідження проводилося серед 1518 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,6%.

Єдність чи розбрат: як українці ставляться до російськомовних, біженців та ВПО — соцопитування

Нагадаємо, нещодавно КМІС опитав українців, як вони ставляться до біженців, ВПО та російськомовних співвітчизників

Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що більшість українців підтримують переговори щодо «заморозки війни». Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром «Соціальний моніторинг» у листопаді 2024 року.

Наприкінці листопада були опубліковані результати опитування американського інституту Gallup, проведеного в серпні та жовтні 2024 року. Згідно з ними трохи більш ніж половина (52%) українців хотіли б, щоб Україна якнайшвидше домовилася про припинення війни, а 38% вважають, що потрібно воювати до перемоги.

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Автор: Віктор Крук
Теги: соціологія опитування еміграція кордон
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