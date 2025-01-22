Наразі у Кременчуці є 71 кімната для розміщення переселенців, проте усі вони — в неналежному стані

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Наразі у Кременчуці є 71 кімната для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомив директор департаменту житлово-комунального господарства Іван Москалик на засіданні депутатської комісії з питань фінансів 22 січня.

Проте, за його словами, перебувають ці кімнати у незадовільному стані. Але ремонтні роботи поступово проводяться.

— Ми зараз поступово, частково виконуємо роботу, аби забезпечити внутрішньо переміщених осіб нормальними житловими умовами, — додав Москалик.

Нагадаємо, минулого тижня під час сесії Кременчуцької міської ради мер міста Віталій Малецький заявив, що наразі у Кременчуці є лише 5 місць для тимчасового розміщення переселенців. При цьому Малецький також додав, що місто планує ремонтувати приміщення у гуртожитках, аби цю кількість місць збільшити.