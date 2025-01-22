Наразі у Кременчуці є 71 кімната для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомив директор департаменту житлово-комунального господарства Іван Москалик на засіданні депутатської комісії з питань фінансів 22 січня.
Проте, за його словами, перебувають ці кімнати у незадовільному стані. Але ремонтні роботи поступово проводяться.
Нагадаємо, минулого тижня під час сесії Кременчуцької міської ради мер міста Віталій Малецький заявив, що наразі у Кременчуці є лише 5 місць для тимчасового розміщення переселенців. При цьому Малецький також додав, що місто планує ремонтувати приміщення у гуртожитках, аби цю кількість місць збільшити.
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