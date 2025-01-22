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Де у Кременчуці у четвер планово вимикатимуть світло: перелік адрес 

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 23 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • просп. Лесі Українки, 11, 55-84, 104, 110, 118
  • просп. Полтавський, 40, 277, 279
  • пр. Георгія Петька
  • пр. Заводський
  • пр. Івана Торубари
  • пр. Корабліної
  • пр. Одеський
  • пров. 1-й Ливарний, 3-9
  • пров. Дмитра Вишневецького
  • пров. Івана Кожедуба, 13-32
  • пров. Козака Кременя, 25-37
  • пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
  • пров. Леся Курбаса, 2-20
  • пров. Ливарний, 2-26
  • пров. Літописний, 1-14
  • пров. Марії Заньковецької, 1А-51
  • пров. Насосний, 5-20
  • пров. Одеський, 2-36
  • пров. Перекопський, 10
  • пров. Рівненський, 8А
  • пров. Технічний, 15-29
  • пров. Тополевий, 3, 14, 20
  • пров. Фруктовий, 18-32
  • пров. Художній, 2-15, 14-29А
  • вул. 29 Вересня, 18, 21
  • вул. Адмірала Остроградського, 1-28
  • вул. Андрія Гончарова
  • вул. Артема Носенка, 3-31Б
  • вул. В. Івасюка, 1-56А, 31-86/46
  • вул. Виноградна, 15-56
  • вул. Вільної України, 17/2-60
  • вул. Горліса-Горського, 3, 5, 7
  • вул. Гірська
  • вул. Євгена Патона, 25
  • вул. Зинаїди Тулуб, 1/20-34
  • вул. Кавказька
  • вул. Київська, 64-121
  • вул. Княгині Ольги, 10-28
  • вул. Козацька, 61/31-94А
  • вул. Ковальська, 30/24-37
  • вул. Лейтенанта Покладова, 25, 34
  • вул. Ливарна, 1А-18
  • вул. Марії Примаченко, 6Б
  • вул. Марка Вовчка, 2-28
  • вул. Миколи Молочникова, 2-11
  • вул. Молодіжна, 7
  • вул. М. Драгоманова, 1-103/4
  • вул. Новобудівельна
  • вул. Новомежева, 2-6А
  • вул. Олексія Древаля, 182/1, 184, 186
  • вул. Олени Пчілки, 11/39-18
  • вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
  • вул. Павла Чубинського, 21-33
  • вул. Перекопська, 6, 8-12
  • вул. Полковника Гегечкорі, 40/53
  • вул. Платухіна, 20-37
  • вул. Революціонерів, 1, 2, 2А
  • вул. Романа Шухевича, 10-40
  • вул. Садківська, 39-54
  • вул. Сергія Кульчицького, 16-49
  • вул. Софії Русової, 58-72
  • вул. Троїцька, 39/32-64
  • вул. Художня, 1/8-57
  • вул. Чумацький Шлях, 1-11
  • вул. Черниша, 15-27
  • туп. 3-й Озерний, 5
  • туп. Ливарний, 1-9
  • туп. Степовий, 1-9
  • туп. Юннатів, 1-7.

З 8.00 до 18.00

  • вул. Київська, 64-121
  • вул. Ярова, 1-7
  • с. Потоки.

З 8.00 до 19.00

  • вул. Євгена Патона, 25
  • вул. Олексія Древаля, 182/1, 184, 186
  • пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: світло відключення електроенергії відключення світла планові відключення графік відключень Полтаваобленерго адреси
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