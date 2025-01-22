Де у Кременчуці у четвер планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 23 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 просп. Лесі Українки, 11, 55-84, 104, 110, 118

просп. Полтавський, 40, 277, 279

пр. Георгія Петька

пр. Заводський

пр. Івана Торубари

пр. Корабліної

пр. Одеський

пров. 1-й Ливарний, 3-9

пров. Дмитра Вишневецького

пров. Івана Кожедуба, 13-32

пров. Козака Кременя, 25-37

пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3

пров. Леся Курбаса, 2-20

пров. Ливарний, 2-26

пров. Літописний, 1-14

пров. Марії Заньковецької, 1А-51

пров. Насосний, 5-20

пров. Одеський, 2-36

пров. Перекопський, 10

пров. Рівненський, 8А

пров. Технічний, 15-29

пров. Тополевий, 3, 14, 20

пров. Фруктовий, 18-32

пров. Художній, 2-15, 14-29А

вул. 29 Вересня, 18, 21

вул. Адмірала Остроградського, 1-28

вул. Андрія Гончарова

вул. Артема Носенка, 3-31Б

вул. В. Івасюка, 1-56А, 31-86/46

вул. Виноградна, 15-56

вул. Вільної України, 17/2-60

вул. Горліса-Горського, 3, 5, 7

вул. Гірська

вул. Євгена Патона, 25

вул. Зинаїди Тулуб, 1/20-34

вул. Кавказька

вул. Київська, 64-121

вул. Княгині Ольги, 10-28

вул. Козацька, 61/31-94А

вул. Ковальська, 30/24-37

вул. Лейтенанта Покладова, 25, 34

вул. Ливарна, 1А-18

вул. Марії Примаченко, 6Б

вул. Марка Вовчка, 2-28

вул. Миколи Молочникова, 2-11

вул. Молодіжна, 7

вул. М. Драгоманова, 1-103/4

вул. Новобудівельна

вул. Новомежева, 2-6А

вул. Олексія Древаля, 182/1, 184, 186

вул. Олени Пчілки, 11/39-18

вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17

вул. Павла Чубинського, 21-33

вул. Перекопська, 6, 8-12

вул. Полковника Гегечкорі, 40/53

вул. Платухіна, 20-37

вул. Революціонерів, 1, 2, 2А

вул. Романа Шухевича, 10-40

вул. Садківська, 39-54

вул. Сергія Кульчицького, 16-49

вул. Софії Русової, 58-72

вул. Троїцька, 39/32-64

вул. Художня, 1/8-57

вул. Чумацький Шлях, 1-11

вул. Черниша, 15-27

туп. 3-й Озерний, 5

туп. Ливарний, 1-9

туп. Степовий, 1-9

туп. Юннатів, 1-7. З 8.00 до 18.00 вул. Київська, 64-121

вул. Ярова, 1-7

с. Потоки. З 8.00 до 19.00 вул. Євгена Патона, 25

вул. Олексія Древаля, 182/1, 184, 186

пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3.

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