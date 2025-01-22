Де у Кременчуці у четвер планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 20:02
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У четвер, 23 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- просп. Лесі Українки, 11, 55-84, 104, 110, 118
- просп. Полтавський, 40, 277, 279
- пр. Георгія Петька
- пр. Заводський
- пр. Івана Торубари
- пр. Корабліної
- пр. Одеський
- пров. 1-й Ливарний, 3-9
- пров. Дмитра Вишневецького
- пров. Івана Кожедуба, 13-32
- пров. Козака Кременя, 25-37
- пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
- пров. Леся Курбаса, 2-20
- пров. Ливарний, 2-26
- пров. Літописний, 1-14
- пров. Марії Заньковецької, 1А-51
- пров. Насосний, 5-20
- пров. Одеський, 2-36
- пров. Перекопський, 10
- пров. Рівненський, 8А
- пров. Технічний, 15-29
- пров. Тополевий, 3, 14, 20
- пров. Фруктовий, 18-32
- пров. Художній, 2-15, 14-29А
- вул. 29 Вересня, 18, 21
- вул. Адмірала Остроградського, 1-28
- вул. Андрія Гончарова
- вул. Артема Носенка, 3-31Б
- вул. В. Івасюка, 1-56А, 31-86/46
- вул. Виноградна, 15-56
- вул. Вільної України, 17/2-60
- вул. Горліса-Горського, 3, 5, 7
- вул. Гірська
- вул. Євгена Патона, 25
- вул. Зинаїди Тулуб, 1/20-34
- вул. Кавказька
- вул. Київська, 64-121
- вул. Княгині Ольги, 10-28
- вул. Козацька, 61/31-94А
- вул. Ковальська, 30/24-37
- вул. Лейтенанта Покладова, 25, 34
- вул. Ливарна, 1А-18
- вул. Марії Примаченко, 6Б
- вул. Марка Вовчка, 2-28
- вул. Миколи Молочникова, 2-11
- вул. Молодіжна, 7
- вул. М. Драгоманова, 1-103/4
- вул. Новобудівельна
- вул. Новомежева, 2-6А
- вул. Олексія Древаля, 182/1, 184, 186
- вул. Олени Пчілки, 11/39-18
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
- вул. Павла Чубинського, 21-33
- вул. Перекопська, 6, 8-12
- вул. Полковника Гегечкорі, 40/53
- вул. Платухіна, 20-37
- вул. Революціонерів, 1, 2, 2А
- вул. Романа Шухевича, 10-40
- вул. Садківська, 39-54
- вул. Сергія Кульчицького, 16-49
- вул. Софії Русової, 58-72
- вул. Троїцька, 39/32-64
- вул. Художня, 1/8-57
- вул. Чумацький Шлях, 1-11
- вул. Черниша, 15-27
- туп. 3-й Озерний, 5
- туп. Ливарний, 1-9
- туп. Степовий, 1-9
- туп. Юннатів, 1-7.
З 8.00 до 18.00
- вул. Київська, 64-121
- вул. Ярова, 1-7
- с. Потоки.
З 8.00 до 19.00
- вул. Євгена Патона, 25
- вул. Олексія Древаля, 182/1, 184, 186
- пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3.
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