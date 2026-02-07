У Кременчуці запрошують на творчий вечір художниці і письменниці Наталії Прус

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 141

8 лютого о 14.00 у міській публічній бібліотеці відбудеться творчий вечір художниці та письменниці Наталії Прус з презентацією книги, роздумами про мистецтво, силу любові і внутрішню опору

Кременчуцька міська публічна бібліотека запрошує містян на творчий вечір Наталії Прус — «…Живи в гармонії з собою та слідуй серцю, що в тобі…». Подія поєднає презентацію нової книги з відкритою розмовою про творчість, життя і цінності. Про це повідомили у Телеграм-каналі «Кременчук.Офіційний».

Прус — кременчуцька художниця та письменниця. Під час вечора вона говоритиме про мистецтво як спосіб проживання болю, силу любові та пам’ять, а також про внутрішню опору у найскладніші часи.

У програмі:

знайомство з творчим шляхом Наталії Прус і огляд її художніх робіт;

розповідь про життя, цінності та спадок Тараса Пруса («TARASENCO»);

історія створення книги «Роби так, як серце каже», написаної у співавторстві з Тарасом Прусом, який загинув, захищаючи Україну.

Захід відбудеться 8 лютого о 14.00 у приміщенні на вул. Європейській, 66/13.

Нагадаємо, у інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» мисткиня розповіла про творчість та про свої почуття в очікуванні чоловіка-військовослужбовця, який зник безвісти.