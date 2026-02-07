На Центральному ринку горів кіоск: вогонь пошкодив майно

Сьогодні, 11:20 Переглядів: 261

Увечері 6 лютого у Крюківському районі Кременчука сталася пожежа кіоску. Загоряння виникло на вулиці Старшого лейтенанта Кагала. Про це повідомили рятувальники Полтавщини 7 лютого.

Вказано, що повідомлення про пожежу надійшло о 18.22. Вогонь пошкодив облицювання стін і стелі на площі близько 10 м², а також майно всередині кіоску. Крім того, постраждали меблі.

Пожежникам вдалося врятувати сам кіоск та не допустити поширення вогню. До гасіння залучили два відділення 16-ї державної пожежно-рятувальної частини.