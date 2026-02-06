Комунальні служби Кременчука посилили чистку доріг і пішохідних зон

У Кременчуці комунальні служби працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити рух транспорту й пішоходів під час негоди. Про це повідомили у Фейсбук-сторінці Кременчуцької міської ради.
Вказано, що працівники ШРБУ на вулиці Університетській очищають від снігу та льоду громадські зупинки й пішохідні переходи. Також комунальники прочищають зливоприймальні решітки на ділянці від вулиці Академіка Маслова до вулиці Івана Мазепи, щоб забезпечити водовідведення.
Аналогічні роботи з очищення зупинок і пішохідних переходів від снігу та льоду тривають і на вулиці Перемоги.
