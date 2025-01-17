У Кременчуці лишилося 5 місць для тимчасового розміщення переселенців: що місто планує робити далі

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 486

У Кременчуці лишилося усього 5 місць для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні сесії 17 січня.

— Ми не можемо прийняти велику кількість людей навіть на тих площах, що зараз є. Але у нас є проєкт, який Володимир Михайлович (Пелипенко — ред.) зараз курує по збільшенню фонду разом з Іваном Володимировичем (Москалик — ред.) житла. І при цьому ми маємо відремонтувати ще кімнат 80 десь. 10 кімнат взяли по одній стороні, по іншій теж 10. Ми зараз це ремонтуємо постійно, — заявив мер.

Нагадаємо, вже у цьому місяці переселенці зможуть отримати субсидії на оренду житла.

Також раніше ми писали, що мерія віддає частину гуртожитку для переселенців компанії, співвласницею якої є донька ексмера Бабаєва.

А восени минулого року Кременчук замовляв поточний ремонт у тимчасовому житлі для переселенців на вулиці Івана Приходька, 156 за понад 196 тисяч гривень.