У Кременчуці лишилося 5 місць для тимчасового розміщення переселенців: що місто планує робити далі

У Кременчуці лишилося усього 5 місць для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні сесії 17 січня.
Нагадаємо, вже у цьому місяці переселенці зможуть отримати субсидії на оренду житла.
Також раніше ми писали, що мерія віддає частину гуртожитку для переселенців компанії, співвласницею якої є донька ексмера Бабаєва.
А восени минулого року Кременчук замовляв поточний ремонт у тимчасовому житлі для переселенців на вулиці Івана Приходька, 156 за понад 196 тисяч гривень.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.