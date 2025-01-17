У Кременчуці патрульні виявили у чоловіка наркотичну речовину, а за минулий рік Нацполіція вилучила 5,5 тонн наркотиків

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 126

Вчора, під час патрулювання в районі кварталу 287 патрульні звернули увагу на чоловіка з підозрілою поведінкою та провели поверхневу перевірку, під час якої виявили ймовірно наркотичну речовину. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

— Згідно зі ст. 34 Закону України «Про Національну поліцію», ми провели поверхневу перевірку та виявили предмети з речовиною гелеподібної консистенції, прозорого кольору, схожою на наркотичну, - зазначають у повідомленні.

Для подальшого з’ясування всіх обставин на місце події прибула слідчо-оперативна група Кременчуцького районного управління поліції.

— Нагадуємо — якщо ви стали очевидцем зберігання чи розповсюдження наркотичних речовин скористайтесь нашим анонімним чат-ботом, - закликають правоохоронці свідомих громадян.

Чат-бот патрульної поліції для протидії розповсюдженню наркотиків — https://t.me/drughunters_ukraine_bot.

Варто додати, що учора голова Національної поліції Іван Вигівський в інтерв’ю «Українським Новинам» розповів, що у 2024 році Нацполіція вилучила з незаконного обігу майже 5,5 тонн наркотиків, а це понад 20 мільйонів доз, і понад 24 тонни прекурсорів. До суду направлені обвинувальні акти майже у 39 тисячах кримінальних провадженнях, зокрема щодо 143 організованих груп та злочинних організацій, які вчинили понад 2 тисячі злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків.

— У 2023 році ми перезавантажили Департамент боротьби з наркозлочинністю і підійшли до цього питання дуже прискіпливо. Кожного кандидата на посаду ми перевіряли на поліграфі, залучали до процесу і міжнародних партнерів. Ми по-іншому налаштували роботу Департаменту і це дало позитивний результат. У 2024 році у нас було ліквідовано 74 нарколабораторії та 968 наркопритонів, — зазначив він.

Іван Вигівський також додав, що у наркопритонах не лише вживали наркотики, а й організовували їх незаконне виробництво та подальшого розповсюдження.

— Орієнтовна вартість вилучених наркотиків за цінами «чорного» ринку складає понад 2,6 млрд грн. З 24 тонн прекурсорів можна було б виготовити понад 6 тонн наркотиків. Такі обсяги наркотиків за рік у нашій країні ще не вилучалися. Тут принцип такий — чим більше ми викриваємо наркосиндикатів, тим більше мінімізуємо обіг наркотиків по країні, - повідомив голова Нацполіції.

Він також підкреслив, якщо раніше поліцейські були орієнтовані на затримання «закладчиків» наркотиків, то зараз акцент ставиться на викритті виробників та організаторів наркобізнесу.

Нагадаємо, учора на Полтавщині поліція зупинила автомобіль, у салоні якого знайшли наркотики та вогнепальну зброю. Водію повідомили про підозру.