У Кременчуці патрульні виявили у чоловіка наркотичну речовину, а за минулий рік Нацполіція вилучила 5,5 тонн наркотиків

В поліції закликають громадян повідомляти на анонімний чат-бот про випадки розповсюдження наркотичних речовин
Вчора, під час патрулювання в районі кварталу 287 патрульні звернули увагу на чоловіка з підозрілою поведінкою та провели поверхневу перевірку, під час якої виявили ймовірно наркотичну речовину. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.
Для подальшого з’ясування всіх обставин на місце події прибула слідчо-оперативна група Кременчуцького районного управління поліції.
Чат-бот патрульної поліції для протидії розповсюдженню наркотиків — https://t.me/drughunters_ukraine_bot.
Варто додати, що учора голова Національної поліції Іван Вигівський в інтерв’ю «Українським Новинам» розповів, що у 2024 році Нацполіція вилучила з незаконного обігу майже 5,5 тонн наркотиків, а це понад 20 мільйонів доз, і понад 24 тонни прекурсорів. До суду направлені обвинувальні акти майже у 39 тисячах кримінальних провадженнях, зокрема щодо 143 організованих груп та злочинних організацій, які вчинили понад 2 тисячі злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків.
Іван Вигівський також додав, що у наркопритонах не лише вживали наркотики, а й організовували їх незаконне виробництво та подальшого розповсюдження.
Він також підкреслив, якщо раніше поліцейські були орієнтовані на затримання «закладчиків» наркотиків, то зараз акцент ставиться на викритті виробників та організаторів наркобізнесу.
Нагадаємо, учора на Полтавщині поліція зупинила автомобіль, у салоні якого знайшли наркотики та вогнепальну зброю. Водію повідомили про підозру.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.